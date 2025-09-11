Θεσσαλονίκη: Έντεκα άτομα επιτέθηκαν με ξύλα και σιδερόβεργες στον 13χρονο – Παραμένει στο νοσοκομείο

Με σοβαρά τραύματα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” ο 13χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων στην περιοχή των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thestival.gr, ο 13χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα 11 ατόμων οι οποίοι τον χτύπησαν σε κεφάλι και σώμα με ξύλα και σιδερόβεργες, Για την επίθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών ένας 18χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Το ανήλικο θύμα χρειάστηκε να χειρουργηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματα που φέρει από την επίθεση, με τις εικόνες από τον ξυλοδαρμό του ανηλίκου να προκαλούν σοκ.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών της επίθεσης.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 13χρονος είχε πάει σε φίλους του στο πάρκο, κοντά στο οποίο μένει η γιαγιά του, όταν, σύμφωνα με τον πατέρα του, δέχθηκε άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους.

«Οι δράστες της επίθεσης ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν να τον χτυπούν το παιδί» δήλωσε ο πατέρας του 13χρονου στην ΕΡΤ.

«Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, το παιδί είναι πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Έγινε στις 12.15 το βράδυ. Επειδή η γυναίκα μου γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στη γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του και να αρχίσουν τα σχολεία. Τον στείλαμε για λίγες μέρες από το Φάληρο που μένουμε, στη Δελφών. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα», συνεχίζει ο πατέρα του αγοριού.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Του λείπει κομμάτι από το κεφάλι, δεν είναι μόνο ότι του άνοιξαν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν είναι ανήλικοι ή ενήλικες».

Χαρακτηριστικό της αγριότητας της επίθεσης είναι το γεγονός ότι όλος ο προαύλιος χώρος γέμισε με αίματα. Οι γείτονες άκουσαν την φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο.