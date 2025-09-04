Happy Day: Πρεμιέρα για την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την happy παρέα της, την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 07:45, η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 13η σεζόν στον Alpha για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy! 

Η πρώτη «καλημέρα» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια.

Η ξεχωριστή προσωπικότητα της Σταματίνας, η αμεσότητα και η ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στην επικαιρότητα και το lifestyle, την έχουν καταστήσει μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης.

 Στο πλευρό της, η πιο δυνατή και «happy» παρέα: 

Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. 

Ο Δήμος Βερύκιος μας μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. 

Ο Γιώργος Σατσίδης μας «ταξιδεύει» στο Hollywood φέρνοντας τα πιο hot lifestyle news, ενώ ο Λευτέρης Μητσόπουλος παρουσιάζει τα πιο viral και αστεία στιγμιότυπα του διαδικτύου. 

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας, συνθέτουν το επιτυχημένο παζλ του Happy Day, που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών.

 Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας για 13η σεζόν η Μαίρη Παλιαλέξη και στη σκηνοθεσία, ο Κώστας Γρηγοράκης.

 Το Happy Day είναι η απόδειξη ότι η ημέρα μας μπορεί να ξεκινά πάντα με κέφι, χαρά και αισιοδοξία!

 Δείτε εδώ το τρέιλερ: 

