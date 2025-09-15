Εμμανουήλ Καραλής: Αυτά είναι τα μετάλλια που έχει κατακτήσει στην καριέρα του

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, περνώντας τα 6.00μ., προσθέτοντας παράλληλα ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του.
Δείτε τα μετάλλια του «Μανόλο»
Ολυμπιακοί Αγώνες
- Χάλκινο (Παρίσι 2024)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
- Αργυρό, (Τόκιο 2025)
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- Αργυρό (Ρώμη 2024)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
- Αργυρό (Ναντζίνγκ 2025)
- Χάλκινο (Γλασκώβη 2024)
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
- Χρυσό (Άπελντοορν 2025)
- Αργυρό (Κωνσταντινούπολη 2023)
Ευρωπαϊκοί Αγώνες
- Αργυρό (Κρακοβία 2023)
- Ευρωπαϊκό (Πρωτάθλημα U23)
- Αργυρό (Ταλίν 2021)
- Αργυρό (Γκέφλε 2019)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων
- Χάλκινο Κάλι 2015
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων
- Χρυσό (Τιφλίδα 2016)