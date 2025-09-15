Εμμανουήλ Καραλής: Αυτά είναι τα μετάλλια που έχει κατακτήσει στην καριέρα του

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, περνώντας τα 6.00μ., προσθέτοντας παράλληλα ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του.

Δείτε τα μετάλλια του «Μανόλο»

Ολυμπιακοί Αγώνες

Χάλκινο (Παρίσι 2024)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Αργυρό, (Τόκιο 2025)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Αργυρό (Ρώμη 2024)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

Αργυρό (Ναντζίνγκ 2025)

Χάλκινο (Γλασκώβη 2024)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

Χρυσό (Άπελντοορν 2025)

Αργυρό (Κωνσταντινούπολη 2023)

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Αργυρό (Κρακοβία 2023)

Ευρωπαϊκό (Πρωτάθλημα U23)

Αργυρό (Ταλίν 2021)

Αργυρό (Γκέφλε 2019)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων

Χάλκινο Κάλι 2015

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων