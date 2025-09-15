Εμμανουήλ Καραλής: Αυτά είναι τα μετάλλια που έχει κατακτήσει στην καριέρα του

Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, περνώντας τα 6.00μ., προσθέτοντας παράλληλα ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός» ο Άρμαντ Ντουπλάντις με νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,30μ. – Πανηγύρισε μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή

Δείτε τα μετάλλια του «Μανόλο»

Ολυμπιακοί Αγώνες

  • Χάλκινο (Παρίσι 2024)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

  • Αργυρό, (Τόκιο 2025)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

  • Αργυρό (Ρώμη 2024)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

  • Αργυρό (Ναντζίνγκ 2025)
  • Χάλκινο (Γλασκώβη 2024)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

  • Χρυσό (Άπελντοορν 2025)
  • Αργυρό (Κωνσταντινούπολη 2023)

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

  • Αργυρό (Κρακοβία 2023)
  • Ευρωπαϊκό (Πρωτάθλημα U23)
  • Αργυρό (Ταλίν 2021)
  • Αργυρό (Γκέφλε 2019)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων

  • Χάλκινο Κάλι 2015

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων

  • Χρυσό (Τιφλίδα 2016)

