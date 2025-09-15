Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Μυλωνάκης έχει εμπλοκή σε κακουργηματική παρασκηνιακή δράση

Νέα επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, με την οποία τον καλεί να απαντήσει:

– Αν η εκ μέρους του παραγγελία τού υπομνήματος, άλλως εσωτερικού σημειώματος (σ.σ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ), στην οποία αναφέρθηκε, γνωστοποιήθηκε στον πρωθυπουργό. Αν ναι, πότε. Τι οδηγίες έλαβε σχετικά. Επίσης αν το περιεχόμενο του υπομνήματος γνωστοποιήθηκε στον πρωθυπουργό και αν δόθηκε αντίγραφό του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

– Αν υπάρχουν σημεία του υπομνήματος που δεν περιελήφθησαν στην πρόταση της Ν.Δ. για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Σε θετική περίπτωση, ποια είναι τα σημεία αυτά και ποιος αποφάσισε σχετικά. Αν ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός. Αν στο υπόμνημα γίνεται για λόγος για ποινικές ευθύνες.

Νωρίτερα σήμερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε με δήλωσή της στην πρωτοβουλία που ανέλαβε να θέσει εκ νέου το ζήτημα στη Βουλή.

«Ο κ. Μυλωνάκης καλείται να προσέλθει στη Βουλή και να απαντήσει σε πολύ σοβαρές ερωτήσεις, που αφορούν κακουργηματικές ευθύνες του ιδίου και άλλων προσώπων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το γεγονός ότι ενεπλάκη, τόσο σε προειδοποιήσεις βουλευτών σε σχέση με το απόρρητο περιεχόμενο εισαγγελικών ερευνών και παρακολουθήσεων συνομιλιών, αλλά και ότι ενεπλάκη στην παραγγελία και διακίνηση ενός υπομνήματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ακόμη δεν έχει δοθεί στη Βουλή, στη δημοσιότητα, στην κοινή γνώμη. Ο κύριος Μυλωνάκης καλείται να απαντήσει τι έκανε με αυτό το υπόμνημα, που καθ’ ομολογία του έχει στα χέρια του από τα μέσα Ιουνίου! Ποιος ενημερώθηκε για την παραγγελία του υπομνήματος; Ποιος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του; Ενημερώθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός; Αν υπάρχουν σημεία του υπομνήματος, που το αποκαλεί ”άτυπο” ή ”ενημερωτικό” ή ”εσωτερικό” σημείωμα, αν υπάρχουν λοιπόν σημεία αυτού του σημειώματος, άλλως υπομνήματος, που δεν χρησιμοποιήθηκαν και αν υπάρχουν χωρία τού υπομνήματος αυτού που μιλούν για ποινικές ευθύνες», δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και σημείωσε: «Ο κύριος Μυλωνάκης έχει ομολογήσει την αρμοδιότητά του για το θέμα αυτό, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του κυρίου Καραμέρου, την 1η Σεπτεμβρίου του 2025. Έχει ομολογήσει την εμπλοκή του σε αυτήν την κακουργηματική, παρασκηνιακή δράση. Καλείται τώρα να απαντήσει στη Βουλή. Γιατί εκεί λειτουργεί θεσμικά η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, εκεί οφείλει θεσμικά ένας υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και μάλιστα το δεξί χέρι του κυρίου Μητσοτάκη να προσέλθει και να δώσει εξηγήσεις», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ