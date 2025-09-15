Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το μίνι οπλοστάσιο που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο – Βρέθηκαν και 27 κιλά κάνναβης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το μίνι οπλοστάσιο που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο – Βρέθηκαν και 27 κιλά κάνναβης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φωτογραφίες και βίντεο από το μίνι οπλοστάσιο που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για την σύλληψη τριών μελών κυκλώματος που εμπλέκονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού στην Πυλαία, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την έρευνα που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου 2025, σε όχημα που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια, πυροκροτητές και πάνω από 27 κιλά κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίσθηκε και πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε σταθμευμένο όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο απασφάλιζε με κλειδί αυτοκινήτου, που βρέθηκε και κατασχέθηκε, κατά τη σύλληψη 39χρονου μέλους της εγκληματικής οργάνωσης.

Από την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 22 συσκευασίες- δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 27.496 γραμμαρίων,
  • συσκευασία με 8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
  • πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kalashnikov, άνευ κοντακίου,
  • πιστόλι, χωρίς εμφανή αριθμό, με κενό γεμιστήρα και τροποποιημένη κάννη για υποδοχή σιγαστήρα,
  • πιστόλι, χωρίς γεμιστήρα,
  • γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, με -30- φυσίγγια,
  • σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,
  • 10 ηλεκτρικοί πυροκροτητές,
  • 3 γεμιστήρες πιστολιών,
  • 373 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και
  • πλαστικό κουτί, το οποίο περιείχε σκοπευτικό βοήθημα, που προσαρμόζεται σε πιστόλια.

Επισημαίνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος, από τη χονδρική πώληση της ακατέργαστης κάνναβης θα κυμαινόταν από 96.236 έως 137.480 ευρώ, ενώ σε περίπτωση τμηματικής της πώλησης θα κυμαινόταν από 164.976 έως 274.960 ευρώ.

Το όχημα φωτογραφήθηκε και εξερευνήθηκε από συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ενώ οι πυροκροτητές παρελήφθησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.)

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε η αρμόδια ανακριτική Αρχή, η οποία παρήγγειλε την κατάσχεσή τους.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

16:55 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

