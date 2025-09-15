Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

Για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε στην ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τις δημοσκοπήσεις και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβηκε στην ΔΕΘ για να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μοντέλο και αυτό αφορά και την διοίκηση και την οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Μίλησε για έναν άλλον τρόπο διακυβέρνησης. Μέσα από αυτόν τον άλλον τρόπο διακυβέρνησης προκύπτουν και όλα αυτά οποία λέει και θέλουμε να κάνουμε σαν ΠΑΣΟΚ», είπε ο Παύλος Γερουλάνος.

Για την κριτική που ασκεί η ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ ότι οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι κοστολογημένες και θα εκτροχιάσουν τα δημόσια οικονομικά ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι «εγώ σας λέω ότι αυτά που ανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο ίδιο κόστος στο οποίο είναι τα μέτρα που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Όμως επαναλαμβάνω το δικό μας το πρόγραμμα δεν θα κριθεί από μία ΝΔ η οποία ήδη παραδέχεται η ίδια ότι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο εκείνη έχει υπηρετήσει 6 χρόνια τώρα είναι παρωχημένο. Δεν μπορεί να μιλάει η ΝΔ σήμερα και να κρίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που δίνει το ΠΑΣΟΚ με μία κοστολόγηση την οποία κάνει με βάση τα δικά της πλεονάσματα».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για νέες εκλογές ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «εγώ βλέπω ότι η ποιοτική διαφορά των δημοσκοπήσεων πριν από το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι είναι ότι ο κόσμος ψάχνει εναλλακτική πρόταση. Δεν ήταν έτσι πριν. Πριν ήταν σε αναμονή. Είχε μία ανοχή προς την κυβέρνηση. Αυτό έχει αλλάξει. Ψάχνει κάτι διαφορετικό».

Και συνέχισε: «Όταν ο κόσμος φτάσει στην κάλπη και είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποιος θα έρθει στην κάλπη, πράγμα που δεν μπορούν να μας το απαντήσουν σήμερα οι δημοσκόποι, η πεποίθηση μας είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο μας και εκεί το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα ώστε να μπορεί να συζητήσει οποιαδήποτε συνεργασία. Αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνεργασίες».

Σε ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ αποκλείει μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη από μία ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία ή γενικά την ΝΔ ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι «εδώ και πολύ καιρό το έχω πει και εγώ, το έχουν πει και άλλα στελέχη μας όχι μόνο ότι θα ήταν η συνεργασία με την ΝΔ ή/και τον κύριο Μητσοτάκη καταστροφική για το ΠΑΣΟΚ αλλά θα ήταν εξαιρετικά προβληματική για την χώρα. Γιατί έχουμε δει από την Ευρώπη ότι κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες το αποτέλεσμα είναι η άνοδος κομμάτων στην περιφέρεια, στα άκρα αν θέλετε, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για το μέλλον της πολιτικής ζωής του τόπου».

«Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σε όλες τις κουβέντες που έχω κάνει στο ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ο κόσμος με αυτό και άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος.

