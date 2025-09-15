Βουλή: Εξελέγη το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Enikos Newsroom

πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Το προεδρείο τους εξέλεξαν τα 31 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν μεθαύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Από τα πρώτα θέματα της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που θα προτείνουν τα κόμματα, καθώς και των εγγράφων που θα ζητήσουν να κατατεθούν.

Στο προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής εξελέγησαν ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 θετικές ψήφους (πρόεδρος), η βουλευτής Δυτ. Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους (αντιπρόεδρος), και η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη με 17 ψήφους (γραμματέας).

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Αντιπολίτευσης για την εκλογή διακομματικού αντιπροσωπευτικού προεδρείου, απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η οποία υποστήριξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής προεδρείων των Διαρκών Επιτροπών.

Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «λευκό», πλην του βουλευτή της «Νίκης», Νίκου Βρεττού, ο οποίος υπερψήφισε για πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Νικολακόπουλο.

Ο ίδιος, δικαιολογώντας την ψήφο του, ανέφερε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να έχει δικό της πρόεδρο στην Εξεταστική ωστόσο, όπως είπε, τα άλλα δύο μέλη θα έπρεπε να είναι από την Αντιπολίτευση.

Της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προήδρευσε ο α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος αντικατέστησε -για τυπικούς λόγους- τον πρόεδρο του Σώματος της Ολομέλειας Νικήτα Κακλαμάνη που είχε την ονομαστική του εορτή.

15:28 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

