Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Πάμε μπροστά από τις ταμπέλες – Μία τυχόν επιστροφή Τσίπρα θα λειτουργούσε ενοποιητικά για την ΝΔ

Για το πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ, τις πολιτικές εξελίξεις και την μήνυση που κατέθεσε μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για τα μέτρα που πρότεινε στην ΔΕΘ το Κίνημα Δημοκρατίας ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι «το κόστος τους είναι αρνητικό. Είναι πλεόνασμα για την χώρα διότι το πρόγραμμα μου το όραμα μου είναι συγχρόνως πάρα πολύ προοδευτικό και πάρα πολύ φιλελεύθερο. (…) Υπάρχουν τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι ο φορολογικός, ο δεύτερος είναι ο παραγωγικός και ο τρίτος είναι ο κοινωνικός. Στον φορολογικό άξονα οι προτάσεις μου έχουν ένα πλεόνασμα κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ».

Και συνέχισε: «Πλεόνασμα επαναλαμβάνω, το οποίο προέρχεται από την αλλαγή στην φορολογική κλίμακα των φυσικών προσώπων, όπου υπάρχει μία αναδιανομή (…) Το 99% των πολιτών θα έχουν πολύ μεγάλες μειώσεις στην φορολογία τους. Πάνω από 200.000 ευρώ εισόδημα θα υπάρχουν αυξήσεις. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα μερίσματα από τις επιχειρήσεις και μπαίνουν στην ατομική κλίμακα. Συγχρόνως για τις επιχειρήσεις υπάρχει η προοδευτική κλίμακα όπου αν είσαι μία μικρή επιχείρηση με κάτω από 220.000 ευρώ εισόδημα έχεις 17% φορολογία αντί για 22% και αν είσαι μεγαλύτερη και έχει περισσότερο εισόδημα από αυτό θα έχεις 24%, μία μικρή αύξηση».

Για την πρόταση του για τον ΕΝΦΙΑ σημείωσε ότι «κάτω από 150.000 ευρώ αντικειμενική αξία καταργώ τον ΕΝΦΙΑ και πάνω από 500.000 ευρώ αρχίζω να τον αυξάνω και πάνω από 1 εκατομμύριο τριπλασιάζω τον ΕΝΦΙΑ. Αυτή η πρόταση θα έχει απόρροια θετική 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο».

«Αν οι τράπεζες δεν φέρνουν πιστωτική επέκταση, δηλαδή δεν δανείζουν περισσότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, θα έχουν τέλος 7%. Αυτό βάσει των τωρινών συνθηκών οδηγεί σε 700 εκατομμύρια ευρώ τέλος τον χρόνο. Άρα με άλλα λόγια αν δεν κάνουν την δουλειά θα πληρώνουν 700 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα», είπε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση για την ταυτότητα του κόμματός του Στέφανος Κασσελάκης διευκρίνισε ότι «δεν είναι ένας νέος καλύτερος ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι ένα νέο καλύτερο ΠΑΣΟΚ, ούτε ένα νέο τίποτα από το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι η πολιτική του μέλλοντος». «Χρειάζεται μία νέα πολιτική που θα είναι βασισμένη στον ανθρωπισμό και τον ρεαλισμό. Αυτές είναι οι βασικές αξίες», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Πάμε μπροστά από τις ταμπέλες. Ξέρουμε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι στο κέντρο. Προσωπικά θεωρώ ότι οι αξίες της Αριστεράς με πρεσβεύουν και είναι η πυξίδα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς για το πώς θα λειτουργούσε μία τυχόν επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Θα λειτουργήσει ενοποιητικά για την ΝΔ. Νομίζω ότι αυτό είναι πασιφανές. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Πώς φέρνουμε έμπρακτη αλλαγή στον κόσμο».

«Εγώ με τον βάλτο δεν μπλέκω. Θεωρώ ότι τα κόμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην Βουλή είναι σε μεγάλο βαθμό βαλτωμένα. Θεωρώ ότι η αλλαγή σε αυτή την χώρα δεν θα προέλθει από την Βουλή αλλά θα πάει στην Βουλή», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Παράλληλα ανέφερε ότι χθες πήγε στην ΓΑΔΑ και κατέθεσε μήνυμα για απειλή που δέχθηκε. «Χθες δέχθηκα μία απειλή στο τηλέφωνο μου από αυτό που φαίνεται να είναι ή φέρεται να είναι μία τουρκική ομάδα χάκερ με κάποια στρατιωτική δομή, η οποία παρουσίασε μία απειλή προς την ζωή μου και την οικογένεια μου», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ερώτηση αν συνδέει την απειλή με την τοποθέτηση που έκανε στην ΔΕΘ για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε: «Το τάιμινγκ είναι όντως λίγο ύποπτο όσον αφορά αυτό».