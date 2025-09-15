Αττική: Πέντε συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων – Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αττική: Πέντε συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων – Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη πέντε μελών της, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, σε Μαρκόπουλο και Κερατέα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η δράση της εγκληματικής ομάδας είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι κατηγορούμενοι είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους σε… big brother προκειμένου να επιτηρούν τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Οι τρεις εκ των συλληφθέντων είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων από περιοχές της Αττικής.

Κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων από περιοχές της Αττικής, άμεσα συστάθηκε ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 10-9-2025 στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας, από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών με συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., -5- άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τις Αρχές του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών αυτοκινήτων.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας τους, όπως ο αριθμός πλαισίου και οι πινακίδες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να τα διαθέσουν προς πώληση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων,  μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και -4- οχήματα.

Σημειώνεται ότι -3- εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

