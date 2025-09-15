Κώστας Παπανικολάου: «Πήραμε μηνύματα αγάπης, όχι μόνο χθες αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία»

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ επέστρεψε από τη Ρίγα στην Ελλάδα και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση στο EuroBasket 2025. Η διάκριση αυτή έφερε ξανά τη «γαλανόλευκη» στο βάθρο της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά το 2009. Στην άφιξη, ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, μίλησε για τη στήριξη του κόσμου και έστειλε το δικό του μήνυμα για το μέλλον.

«Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Εθνικής.

Στη συνέχεια, τόνισε: «Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς σαν παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».