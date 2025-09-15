Χίος: Χειροπέδες σε 2 Τούρκους που εντοπίστηκαν με 12.500 λαθραία κινητά τηλέφωνα εκτιμώμενης αξίας 695.000 ευρώ 

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας – Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (E.Y.Π.), προέβησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 62 και 72 ετών (υπήκοοι Τουρκίας) για παράβαση των διατάξεων του Ν.5222/25 “Περί λαθρεμπορίου (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)”.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος, με σημαία Τουρκίας και με επιβαίνοντες τους ανωτέρω, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Χίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4 χιλιάδες κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών. Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς – αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το ιστιοφόρο σκάφος, το όχημα τύπου van, ένα τάμπλετ και τα χρηματικά ποσά των 1.855 ευρώ και των 2.370 λιρών Τουρκίας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Χίου, μελετά και αναλύει σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων στο κύκλωμα.

18:39 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

