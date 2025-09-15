Μίλτος Τεντόγλου μετά την πρόκριση στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος: «Ήταν πολύ τίποτα για μένα αυτό το άλμα»

Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να περάσει στον τελικό του μήκους, αφού με άλμα στα 8,17 μέτρα ξεπέρασε άνετα το όριο πρόκρισης των 8,15μ. Παρά τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν φέτος με μικροτραυματισμούς – ακόμα και την παραμονή του προκριματικού – ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε ξανά το… μέταλλό του και, όπως συνηθίζει, εμφανίστηκε έτοιμος στον «μεγάλο» αγώνα, στέλνοντας μήνυμα στους αντιπάλους του ενόψει του τελικού στο Τόκιο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου του στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 14:49 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Μετά το άλμα του, ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε στην ΕΡΤ και με το γνώριμο στυλ του εξήγησε την επιλογή του: «Έκανα αυτό που ήθελα. Ένα άλμα. Γιατί το πόδι μου δεν είναι ακόμα καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι καλύτερα όμως. Αν έκανα τρία άλματα, στον τελικό θα ήταν πιο δύσκολα. Είμαι σε καλή κατάσταση. Σταμάτησα κιόλας πριν από το άλμα. Ήταν πολύ τίποτα για μένα αυτό το άλμα. Αυτό είναι το στάδιό μου εδώ. Είναι αληθινό μήκος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συνθήκες του αγώνα, σχολιάζοντας τη ζέστη και την προθέρμανση: «Η ζέστη είναι καλή για επίδοση. Το ζέσταμα γίνεται σε διαφορετικό στάδιο, είκοσι λεπτά μακριά, και μας φέρνει λεωφορείο εδώ. Αλλά η ζέστη βοηθάει για να μην κρυώσεις. Βοηθάει πάρα πολύ στο αίμα».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε: «Τα λέμε στον τελικό. Γεια».