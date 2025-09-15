Σοκ στο Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο στόμα όταν εξερράγη το ηλεκτρονικό τσιγάρο που κρατούσε. Το περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο.

Το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια δοντιών και ο τραυματισμός του στα χείλη, ενώ ο οδοντίατρος που τον ανέλαβε τόνισε τους κινδύνους του ηλεκτρονικού καπνίσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, όπως περιέγραψε, αυτό ήταν αποτέλεσμα της χρήσης του τσιγάρου. Ο κ. Αγγελάκης αναφέρει πως «το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά» και συμπλήρωσε: «Από καθαρή τύχη μέσα στην ατυχία του δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν». Το θύμα θα πρέπει να υποβληθεί σε πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές πράξεις, ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα που προκλήθηκε.

Άρα, εκτός τις συνέπειες του καπνίσματος υπάρχουν και αυτά σχολιάζει ο γιατρός στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Και όποιος καπνίζει κάτι τέτοιο, κινδυνεύουν και οι γύρω του κατέληξε σχολιάζοντας το περιστατικό.