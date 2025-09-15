Σοκ στο Ηράκλειο: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα άνδρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο στόμα όταν εξερράγη το ηλεκτρονικό τσιγάρο που κρατούσε. Το περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο.

Το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια δοντιών και ο τραυματισμός του στα χείλη, ενώ ο οδοντίατρος που τον ανέλαβε τόνισε τους κινδύνους του ηλεκτρονικού καπνίσματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, όπως περιέγραψε, αυτό ήταν αποτέλεσμα της χρήσης του τσιγάρου. Ο κ. Αγγελάκης αναφέρει πως «το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά» και συμπλήρωσε: «Από καθαρή τύχη μέσα στην ατυχία του δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν».  Το θύμα θα πρέπει να υποβληθεί σε πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές πράξεις, ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα που προκλήθηκε.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα, εκτός τις συνέπειες του καπνίσματος υπάρχουν και αυτά σχολιάζει ο γιατρός στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Και όποιος καπνίζει κάτι τέτοιο, κινδυνεύουν και οι γύρω του κατέληξε σχολιάζοντας το περιστατικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:49 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Διάσωση 60χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου 

Μία ακόμα επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περιοχ...
19:32 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του με κουπί και σκεπάρνι

Στον Βόλο μια 56χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον 57χρονο πρώην σύζυγό της, ο οποίος την τ...
19:15 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Καρέ καρέ η δράση διαρρήκτη που εισέβαλε σε ναό και προσπάθησε να κλέψει το παγκάρι 

Kάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση ενός άνδρα που εισέβαλε σε ιερό ναό με σκοπό τη...
19:11 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι και γίναμε νούμερο ένα στόχος»

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος