Φάρμα: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε με το… καλημέρα – «Ήταν πολύ ωραίο κι ας ήταν σύντομο»

Τα ζευγάρια Ανδρέας – Στέλλα και Γιώργος – Ανδριανή είχαν μία τελευταία ευκαιρία για να μπουν στη Φάρμα.

Ο Ανδρέας με τη Στέλλα ήταν καταιγιστικοί συντρίβοντας με 5-0 τους αντιπάλους τους, στους οποίους δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης! Έτσι είναι αυτοί που κερδίζουν τα δύο τελευταία εισιτήρια συμπληρώνοντας την τελική 20άδα.

Από την άλλη το ταξίδι της Ανδριανής και του Γιώργου ολοκληρώνεται πριν καν αρχίσει. «Ήταν πολύ ωραίο κι ας ήταν σύντομο. Εις το επανιδείν», δήλωσε η Ανδριανή.

«Το ταξίδι μας όπως είπε κι η Ανδριανή ήταν σύντομο. Θετική ενέργεια. Η ζωή μας είναι έξω. Προχωράμε. Think positive», είπε με τη σειρά του ο Γιώργος.

Η εξέλιξη αυτή δε στεναχώρησε μόνο τους ίδιους, αλλά και τον Γιώργο Αφεντάκη, ο οποίος πήρε κατάκαρδα την αποχώρησή τους, ξεσπώντας σε λυγμούς μετά το τέλος της δοκιμασίας.

Στην έναρξη ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είχε ενημερώσει τους παίκτες για τη διπλή αποχώρηση, που αποτελεί την πρώτη από τις πολλές ανατροπές που θα δούμε να συμβαίνουν στην 3η σεζόν της Φάρμας.