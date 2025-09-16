Ευρωμπάσκετ 2025: Η νέα ανάρτηση του Σενγκούν – «Θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα με το ίδιο πάθος»

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μιας ομάδας αλλά όλης της Τουρκίας. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω την υπερηφάνεια που νιώθω». Με αυτά τα λόγια επέλεξε να ξεκινήσει τη νέα του ανάρτηση ο Αλπερέν Σενγκούν, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Αποχωρώντας από τη Ρίγα της Λετονίας με τη δεύτερη θέση, ο 23χρονος μπασκετμπολίστας θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματα και την ευγνωμοσύνη του για την ξεχωριστή αυτή στιγμή της αθλητικής του καριέρας, στη σκιά της επίμαχης ανάρτησης που είχε κάνει αμέσως μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό της Παρασκευής.

«Σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση, κάθε λεπτό, ένιωθα για άλλη μια φορά την υπερηφάνεια που νιώθω που είμαι μέρος αυτής της χώρας. Γιατί σε κάθε βήμα, κάθε νίκη, κάθε ήττα, ήμασταν μαζί, ενωμένοι.

Εκφράζω την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες που μας παρακολούθησαν και μας στήριξαν, στο προπονητικό επιτελείο που ήταν πάντα στο πλευρό μας, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένειά μου», σημειώνει ο Σενγκούν.

«Μπορεί να μην καταφέραμε να φορέσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο σήμερα, αλλά το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι η θέση που έχουμε κερδίσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου σε αυτή τη χώρα.

Από εδώ και στο εξής, θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα, σε κάθε τουρνουά, με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση. Η άνοδος της Τουρκίας στο μπάσκετ θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες νίκες μαζί. Η μάχη για τη σημαία μας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου και όταν επιστρέψουμε εδώ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να την δω να κυματίζει στην κορυφή», καταλήγει ο Αλπερέν Σενγκούν για την εμπειρία του από το Eurobasket 2025.