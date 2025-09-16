Ευρωμπάσκετ 2025: Η νέα ανάρτηση του Σενγκούν – «Θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα με το ίδιο πάθος»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΣΕΝΓΚΟΥΝ

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μιας ομάδας αλλά όλης της Τουρκίας. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω την υπερηφάνεια που νιώθω». Με αυτά τα λόγια επέλεξε να ξεκινήσει τη νέα του ανάρτηση ο Αλπερέν Σενγκούν, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Τουρκικά ΜΜΕ για τη νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» – Η ανάρτηση Ερντογάν

Αποχωρώντας από τη Ρίγα της Λετονίας με τη δεύτερη θέση, ο 23χρονος μπασκετμπολίστας θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματα και την ευγνωμοσύνη του για την ξεχωριστή αυτή στιγμή της αθλητικής του καριέρας, στη σκιά της επίμαχης ανάρτησης που είχε κάνει αμέσως μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό της Παρασκευής.

«Σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση, κάθε λεπτό, ένιωθα για άλλη μια φορά την υπερηφάνεια που νιώθω που είμαι μέρος αυτής της χώρας. Γιατί σε κάθε βήμα, κάθε νίκη, κάθε ήττα, ήμασταν μαζί, ενωμένοι.

Εκφράζω την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες που μας παρακολούθησαν και μας στήριξαν, στο προπονητικό επιτελείο που ήταν πάντα στο πλευρό μας, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένειά μου», σημειώνει ο Σενγκούν.

«Μπορεί να μην καταφέραμε να φορέσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο σήμερα, αλλά το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι η θέση που έχουμε κερδίσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου σε αυτή τη χώρα.

Από εδώ και στο εξής, θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα, σε κάθε τουρνουά, με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση. Η άνοδος της Τουρκίας στο μπάσκετ θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες νίκες μαζί. Η μάχη για τη σημαία μας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου και όταν επιστρέψουμε εδώ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να την δω να κυματίζει στην κορυφή», καταλήγει ο Αλπερέν Σενγκούν για την εμπειρία του από το Eurobasket 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ...

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:00 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ευρωμπάσκετ 2025: «Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο» – Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς τη...
22:05 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη

Τεράστια επιτυχία για την ελληνική πάλη. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωτα...
21:35 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Ο Εμμανουήλ Καραλής… δροσίζει τον Αρμάντ Ντουπλάντις πριν από το άλμα για το παγκόσμιο ρεκόρ

Σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές αθλητικής αλληλεγγύης, ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεψε την παράσ...
21:12 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Ο Βιτόρια και το τιμ του έφυγαν χωρίς να αποχαιρετήσουν παίκτες και προσωπικό

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (15/9) στη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος