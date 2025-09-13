Τουρκικά ΜΜΕ για τη νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» – Η ανάρτηση Ερντογάν

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Eθνική Τουρκία

Ο ημιτελικός με την Τουρκία εξελίχτηκε σε… εφιάλτη για την εθνική, ηττήθηκε με… κάτω τα χέρια, με 94-68, στην “ Arena Riga” και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025, κόντρα στη Φινλανδία, την Κυριακή (14/9), στις 17:00.

Στην Τουρκία, οι αναφορές των τουρκικών ΜΜΕ είναι αποθεωτικές για την εθνική ομάδα της χώρας, με κάποιους τίτλους ωστόσο να είναι αρκετά προκλητικοί. «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» και «Τσακίσαμε τους Έλληνες και πάμε τελικό» είναι μερικοί από τους τίτλους των εφημερίδων.

«Η Τουρκία έδωσε σκληρό μάθημα στην Ελλάδα», τονίζει η Hurriyet ενώ η Fanatik αναφέρει: «Τους ρίξαμε οθωμανική σφαλιάρα».  «Στην Ελλάδα θαύμασαν τους 12 Γίγαντες», λέει η SporArena.

  

Το τηλεφώνημα Ερντογάν στον Αταμάν

Μετά το ημιτελικό, η κάμερα στα αποδυτήρια της Τουρκίας κατέγραψε τον Εργκίν Αταμάν, να δέχεται τηλεφώνημα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος του έδωσε συγχαρητήρια, ζητώντας από την ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο.

Στο μήνυμά του στο Χ, ο Τούρκος πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά:  «Ας είναι ο Αλλάχ ο βοηθός σας, ας είναι το τέλος η κατάκτηση του τουρνουά».

 

 

12:38 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

23:40 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

22:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

22:21 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

