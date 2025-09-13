Αλπερέν Σενγκούν: Οι αναρτήσεις με τον Κεμάλ και το προκλητικό σχόλιο – «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αλπερέν Σενγκούν

Αντιδράσεις προκάλεσαν στα social media οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Εθνική Ελλάδας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα, γράφοντας: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;». Όπως ήταν λογικό, αρκετοί θεώρησαν τη φράση ως αναφορά στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι η συγκεκριμένη φράση ανήκει στο τραγούδι «Kafa» της Sıla, το οποίο πάντως έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια…

