Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή – Έκρυβε μετανάστη ακόμα και στο πορτ μπαγκάζ

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη 33χρονου, ο οποίος μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς, προχώρησαν αστυνομικοί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων κόμβου Προφήτη, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο 33χρονος αλλοδαπός οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο και σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο. Το όχημα ακινητοποιήθηκε, ωστόσο ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει σε χωράφι και παρά την αντίσταση που προέβαλε συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, ο ένας στο πορτ μπαγκάζ, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου με προορισμό την Θεσσαλονίκη, ενώ για την μεταφορά τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ ο καθένας τους σε άγνωστο προς αυτούς άτομο.

Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνά, χρηματικό ποσό και το όχημα μεταφοράς.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολόκληρα αυγά ή μόνο ασπράδια; Ποια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πιο υγιεινά

Καρκίνος του προστάτη: Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία

Fitch: Τι σημαίνει η υποβάθμιση της γαλλικής οικονομίας από τον οίκο για τον νέο πρωθυπουργό

ΟΠΕΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Ποια επιδόματα και πότε θα καταβληθούν

Μαθηματικό τρικ αποκαλύπτει τοπολογική μαγνήτιση σε κβαντικά υλικά

Apple: Αυτά είναι τα πιο ασφαλή κινητά – Γιατί πρέπει να αναβαθμίσεις τη συσκευή σου
περισσότερα
12:47 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Δικηγόροι οικογένειας Φύσσα για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Προσβάλλεται βάναυσα η συλλογική μνήμη της δημοκρατικής κοινωνίας»

Σε δήλωση σχετικά με την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δι...
12:30 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόδος: 19χρονη κατήγγειλε ότι 26χρονος την βίασε σε αύλειο χώρο ξενοδοχείου 

Δικογραφία σε βάρος 26χρονου ημεδαπού, ο οποίος σύμφωνα με σχετική καταγγελία προέβη σε γενετή...
11:59 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 13/9 ανοιχτά της...
11:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Εντατικοί έλεγχοι για φυτοφάρμακα στα τρόφιμα – Κάθε χρόνο συλλέγονται 3.500 δείγματα

Κινήσεις μέσω των οποίων θωρακίζεται η θέση της Ελλάδας, ανάμεσα στις χώρες που εφαρμόζουν του...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος