Κόντρα Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου για τα ταξί: «Δεν θέλει τον διάλογο, θρέφεται από την ένταση» – ««Η ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα»»

Πορεία διαμαρτυρίας- ταξί

Δεν έχει τέλος η κόντρα μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του προέδρου του ΣΑΤΑ Θύμιου Λυμπερόπουλου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί και στις αντιδράσεις του κ. Λυμπερόπουλου, επισημαίνοντας ότι δεν έχει καταλάβει τον ακριβή λόγο της κινητοποίησης.

Τόνισε ότι ορισμένοι, όπως ο Λυμπερόπουλος, δεν επιδιώκουν τον διάλογο και θρέφονται από την ένταση, ενώ ο ίδιος συνεργάζεται με την Ομοσπονδία για την επίλυση προβλημάτων, όπως η ΚΥΑ κατά των «πειρατικών» ταξί που τερματίζει την ασυδοσία και προστατεύει τους νόμιμους επαγγελματίες.

Τέλος, απέκρουσε τις αιτιάσεις περί «μετατόπισης του μεταφορικού έργου σε πολυεθνικές», χαρακτηρίζοντάς τες ανακριβείς.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, λίγα λεπτά αργότερα πραγματοποίησε τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Κυρανάκη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Λυμπερόπουλος εξέφρασε έντονη αγανάκτηση για την πολιτική του υπουργού, κατηγορώντας τον για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί. Τόνισε ότι η κυβέρνηση καταργεί παλαιό νόμο του 2018 που ρύθμιζε τον ανταγωνισμό μεταξύ Ι.Χ. και ταξί, υποβαθμίζει την αξία της δημόσιας χρήσης, και απελευθερώνει το επάγγελμα χωρίς έλεγχο, μέσω ψηφιοποίησης ειδικών αδειών, πολλών εκ των οποίων χαρακτήρισε παράνομες. «Η ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί να κάνει» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «θεωρεί ότι το κάνει από άγνοια».

Τέλος, κατήγγειλε ότι δεν υπάρχει διάλογος με τον υπουργό και ότι οι πολιτικές αυτές θέτουν σε κίνδυνο το επάγγελμα των οδηγών ταξί, υπονομεύοντας την υπεραξία των οχημάτων και το μέλλον του κλάδου.

 

