Τραγωδία στην Αμαλιάδα – Νεκρός 60χρονος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του 

Tραγωδία το πρωί του Σαββάτου (13/9) στην Αμαλιάδα, όταν ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του μέσα στο σπίτι του, έπειτα από φωτιά.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 8, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ένα από τα δωμάτια της κατοικίας όπου ζούσε μόνος. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε με δύο οχήματα και παρουσία του διοικητή, ο άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως μεταδίδει το ilialive, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η ατμόσφαιρα στο σημείο ήταν αποπνικτική. Την ίδια ώρα, η ύπαρξη φιάλης υγραερίου μέσα στον χώρο έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, με αστυνομία, ασθενοφόρο και συνεργείο της ΔΕΗ να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να αποκλειστεί κάθε πιθανός νέος κίνδυνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε απανθρακωμένη, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.