Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 17χρονο, 19χρονο και 29χρονο που πετούσαν μπάζα σε υπαίθριο χώρο – ΦΩΤΟ 

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 17, 19 και 29 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των περιπολιών εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς υπαίθριος χώρος στον δήμο Θεσσαλονίκης, εντός του οποίου υπήρχε μεγάλος όγκος στερεών αντικειμένων, που προερχόταν από απορρίψεις μπαζοαπορριμάτων ανακαινίσεων κα άλλων αποβλήτων, δημιουργώντας εστία μόλυνσης, αλλά και κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς.

Οι αστυνομικοί έθεσαν το χώρο σε διακριτική παρακολούθηση και εντόπισαν φορτηγό, με οδηγό τον 29χρονο, να προβαίνει με τη βοήθεια των άλλων δύο ατόμων στην απόρριψη στερεών αποβλήτων. Άμεσα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες.

Στην καρότσα του οχήματος υπήρχαν δεκατρείς νάιλον σακούλες μπαζών καθώς και σωληνώσεις που δεν πρόλαβαν να πετάξουν. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες: