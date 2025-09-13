Ψέριμος: Χτύπησε ξανά το κουδούνι στο σχολείο ύστερα από 17 χρόνια – «Οι άνθρωποι που ζουν στο νησί είναι ήρωες» λέει συγκινημένη η δασκάλα

Ένα τραπεζάκι με τον βασιλικό και γύρω-γύρω πέντε παιδιά και δύο εκπαιδευτικοί. Πλάι τους, δάσκαλοι από το 3ο δημοτικό της Καλύμνου, που ήρθαν να εκπροσωπήσουν το σχολείο και να στείλουν μήνυμα στήριξης, αλλά και παραθεριστές που έχουν μείνει για λίγο ακόμα στο νησί της Ψερίμου μαζί με τα δικά τους παιδιά.

Αυτό ήταν το σκηνικό του αγιασμού την περασμένη Πέμπτη, στο δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο, το οποίο επαναλειτουργεί φέτος, ύστερα από 17 χρόνια, όπως είχε γράψει το enikos.gr, σε αναλυτικό ρεπορτάζ του με αφορμή την έλλειψη γιατρού στο νησί.

Σημειώνεται ότι μετά την δημοσιότητα που πήρε το θέμα, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τοποθετήθηκε ιατρός, οπλίτης θητείας, πτυχιούχος Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Ιατρείου Ψερίμου.

«Ήταν πολύ συγκινητικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αθηνά Σχοινά, η δασκάλα του μονοθέσιου δημοτικού του νησιού.

Η Ψέριμος δεν της ήταν άγνωστο μέρος, καθώς έχει καταγωγή από τη Λέρο, ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν αναπληρώτρια στην Κάλυμνο. «Η ζωή στην Κάλυμνο είναι εύκολη, γιατί έχει ζωή. Κρατώ το σπίτι μου εκεί. Τον χειμώνα, όμως, η ζωή είναι πολύ διαφορετική. Από όσο ξέρω, μένουν περίπου 25 κάτοικοι και είναι όλα κλειστά», ανέφερε.

Η Αθηνά Σχοινά είχε φέτος τη χαρά να διοριστεί μόνιμη, ωστόσο η τοποθέτησή της αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για εκείνη. «Στην αρχή βίωσα σοκ, ήταν πρωτόγνωρο το συναίσθημα όταν έμαθα πού θα έρθω», είπε χαρακτηριστικά.

Το αρχικό σοκ, διαδέχθηκε η χαρά και η συναίσθηση ότι το μικρό αυτό νησί και οι κάτοικοί του συμβολίζουν κάτι πολύ πιο μεγάλο.

«Έχω δύο πρωτάκια, τα οποία με έχουν αγκαλιάσει. Το ίδιο και οι οικογένειές τους. Είναι γεμάτα όρεξη για να μάθουν και σέβονται πολύ τον δάσκαλο», είπε και πρόσθεσε: «ζώντας μαζί τους συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι ήρωες, που κρατούν το νησί, να έχει δραστηριότητα και ζωή. Ο δήμος, το κράτος και η Πολιτεία οφείλουν να στηρίξουν το νησί για αυτό».

Όσο για τον στόχο της για την παρουσία της στην Ψέριμο, η Αθηνά Σχοινά υπογράμμισε: «Θα κάνω τα πάντα να ανταποκριθώ στο έργο μου, να κάνω τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο, να με θυμούνται ως μία όμορφη ανάμνηση, να μάθουν για τη ζωή και οι γονείς τους να με θυμούνται ότι βοήθησα. Να βάλω ένα ωραίο πρώτο λιθαράκι».

Η δουλειά της, πάντως, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Ο χειμώνας σε ένα ακριτικό, δυσπρόσιτο νησί μπορεί να είναι πολύ δύσκολος για κάποιον νέο. «Είναι δύσκολη η απομόνωση του χειμώνα και για αυτό φροντίζουμε να έχουμε τακτική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χαράλαμπος Ψαράς, αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου.

Όπως υπογράμμισε, η ανθεκτικότητα είναι η πιο σημαντική δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξει ένας εκπαιδευτικός σε μία τέτοια θέση. «Για αυτό η υπηρεσία είναι και θα είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς να τους στηρίζει», τόνισε.

Για τον κ. Ψαρά, η επαναλειτουργία του δημοτικού στην Ψέριμο αποτελεί «ιστορικό γεγονός». «Έχουμε πέντε παιδιά στη σχολική κοινότητα αυτή τη στιγμή, 3 στο νηπιαγωγείο και δύο στο δημοτικό. Ελπίζουμε να μείνει ο κόσμος στο νησί και να έχουμε στο μέλλον και γυμνασιακές τάξεις», είπε. Όπως εξήγησε, οι οικογένειες βλέπουν να ανοίγουν τα σχολεία, να έρχεται γιατρός στο νησί και δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας, ότι μπορούν να επιστρέψουν στο νησί όσοι έχουν φύγει και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους εκεί.

Στα Δωδεκάνησα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και άλλα δυσπρόσιτα νησιά που έχουν μικρό αριθμητικά σχολικό πληθυσμό, αλλά πολύ σημαντική παρουσία. Στην Τέλενδο, ένας μαθητής στο δημοτικό. Στο Αγαθονήσι είναι δύο παιδιά στο νηπιαγωγείο, δύο στο δημοτικό και τρία στο γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις. Στην Κάρπαθο, στο Διαφάνι λειτουργεί το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, ενώ στον Όλυμπο το γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις.

«Τα συντηρούμε και τα κρατάμε ανοικτά αυτά τα σχολεία με υπερηφάνεια», τόνισε ο κ. Ψαράς. «Όπου η γνώση ανάβει, φωτίζει ένα μέλλον ευοίωνο για τις κοινότητες. Αυτό θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. ‘Αλλωστε και η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον αγιασμό της Τελένδου συμβολίζει ακριβώς αυτή τη σημασία που δίνεται από την Πολιτεία».