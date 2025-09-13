Πλήρωνε ενοίκιο στους γονείς της για να τους στηρίξει οικονομικά – «Όταν αποφάσισα να μετακομίσω, έμαθα ότι με τα χρήματα αυτά αγόρασαν τζακούζι»

Κάποιοι γονείς δεν μεγαλώνουν τα παιδιά τους όπως πρέπει. Νομίζουν ότι δεν είναι δική τους δουλειά. Όταν ωστόσο, φορτώνουν το καθημερινό τους άγχος και το ξενύχτι στο μεγαλύτερο παιδί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αναγκάζουν δηλαδή έναν άνθρωπο που δεν μπορεί ν’ αρνηθεί, ν’ αναλάβει δυσανάλογες ευθύνες.

Όταν όμως το παιδί φέρει αντίρρηση, τότε το κατηγορούν πως φέρεται εγωιστικά. Μια κοπέλα, δεν πρόδωσε τους γονείς της, ούτε αρνήθηκε να προσέχει τα νεότερα αδέλφια της. Απλώς, αποφάσισε να σταματήσει να παίζει έναν ρόλο που δεν θέλησε ποτέ.

“Κρατούσα το σπίτι και πλήρωνα και ενοίκιο”

Πριν από δύο μήνες, η 23άχρονη κοπέλα έφυγε από το σπίτι των γονέων της, οι οποίο τώρα την κατηγορούν πως, τους έχει καταστρέψει τη ζωή. Ζούσε στο σπίτι των γονέων της, ακόμη και όσο σπούδαζε. Έχει τρία μικρότερα αδέλφια, πέντε, οκτώ και δέκα χρονών. Επειδή είναι η μεγαλύτερη, οι γονείς της είχαν την απαίτηση να φροντίζει τα μικρότερα.

Έτσι, ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας. “Τα πήγαινα στο σχολείο, το έπαιρνα, τους ετοίμαζα το φαγητό, τους βοηθούσα με τα μαθήματα όσο οι γονείς μου δούλευαν. Δεν παραπονιόμουν επειδή αγαπάω τ’ αδέλφια μου, αλλά ήταν εξουθενωτικό”, αναφέρει η κοπέλα.

“Όταν έγινα 21, οι γονείς μου με έπιασαν και μου είπαν: Τώρα είσαι ενήλικη, οι ενήλικες πρέπει να πληρώνουν ενοίκιο. Άρχισαν να με χρεώνουν 600 ευρώ τον μήνα. Σκέφτηκα πως, τουλάχιστον είναι πιο φθηνά από το να νοικιάσω έξω και άλλωστε θα βοηθάω και την οικογένεια. Όμως, ο ρόλος μου στο σπίτι, δεν άλλαξε καθόλου. Συνέχισα να φροντίζω τα παιδιά και πλήρωνα και ενοίκιο”.

Όταν τελείωσε τη σχολή, βρήκε μια δουλειά και βρήκε ένα σπίτι μαζί με συγκάτοικο. Όταν μάζευε τα πράγματά της για να φύγει, οι γονείς της συμπεριφέρονταν λες και τους είχε προδώσει.

“Με λένε αχάριστη”

Η μητέρα της, την είπε αχάριστη και την κατηγόρησε πως παρατάει την οικογένειά της, λέγοντάς της πως τα μικρά της αδέλφια δεν θέλουν να είναι πλέον μαζί τους – πράγμα που τη διέλυσε ψυχολογικά.

Οι γονείς της θέλουν να συνεχίσει να φροντίζει δωρεάν τα παιδιά και το σπίτι – όταν όμως τους το αρνήθηκε, της είπαν πως δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν γυναίκα.

Έπειτα από μια εβδομάδα, βοηθούσε την αδελφή της με τα μαθήματα – μέσω βιντεοκλήσης και κάποια στιγμή της ξέφυγε ότι, οι γονείς τους είχαν αγοράσει ένα τζακούζι με τα λεφτά που τους έδινε για το ενοίκιο.

“Στην αρχή, νόμιζα πως μπερδεύτηκα. Όμως το επιβεβαίωσε και η ξαδέλφη μου – οι γονείς μου μάζευαν τα λεφτά που τους έδινα για να αγοράζουν ακριβά πράγματα. Όπως φαίνεται, το τζακούζι ήταν η αμοιβή τους για όλες τις θυσίες που έχουν κάνει για να μας μεγαλώσουν”, συμπληρώνει η κοπέλα.

“Όλη αυτή την περίοδο, εγώ τους πλήρωνα, ενώ παράλληλα μαγείρευα, καθάριζα και φρόντιζα τα δικά τους παιδιά. Όταν τα είπα όλα αυτά στην μητέρα μου, εκείνη μου απάντησε πως, στο δικό τους σπίτι, ισχύουν οι δικοί τους κανόνες. Ότι έχουν το δικαίωμα να μαζεύουν χρήματα για διακοπές και ότι δεν χρωστάνε πουθενά εξηγήσεις”.

“Μετά με είπε και εγωίστρια επειδή το κουβέντιασα”. Τώρα τ’ αδέλφια μου κλαίνε επειδή τους λείπω, οι γονείς μου με έχουν φορτώσει τύψεις και οι συγγενείς μου, λένε πως πρέπει να είμαι πιστή και αφοσιωμένη στην οικογένεια. Εγώ νιώθω ότι μ’ εκμεταλλεύτηκαν”.