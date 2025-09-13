Πλήρωνε ενοίκιο στους γονείς της για να τους στηρίξει οικονομικά – «Όταν αποφάσισα να μετακομίσω, έμαθα ότι με τα χρήματα αυτά αγόρασαν τζακούζι»

marinasiskos

timeout

ους στηρίξει οικονομικά – «Όταν αποφάσισα να μετακομίσω έμαθα ότι με τα χρήματα αγόρασαν τζακούζι»
Φωτογραφία: Freepik

Κάποιοι γονείς δεν μεγαλώνουν τα παιδιά τους όπως πρέπει.  Νομίζουν ότι δεν είναι δική τους δουλειά.  Όταν ωστόσο, φορτώνουν το καθημερινό τους άγχος και το ξενύχτι στο μεγαλύτερο παιδί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αναγκάζουν δηλαδή έναν άνθρωπο που δεν μπορεί ν’ αρνηθεί, ν’ αναλάβει δυσανάλογες ευθύνες.

«Ξεχνά» μονίμως το πορτοφόλι της κάθε φορά που βγαίνουν έξω – «Θύμωσε και με κατηγόρησε επειδή δεν πλήρωσα το φαγητό της»

Όταν όμως το παιδί φέρει αντίρρηση, τότε το κατηγορούν πως φέρεται εγωιστικά. Μια κοπέλα, δεν πρόδωσε τους γονείς της, ούτε αρνήθηκε να προσέχει τα νεότερα αδέλφια της. Απλώς, αποφάσισε να σταματήσει να παίζει έναν ρόλο που δεν θέλησε ποτέ.

“Κρατούσα το σπίτι και πλήρωνα και ενοίκιο”

Πριν από δύο μήνες, η 23άχρονη κοπέλα έφυγε από το σπίτι των γονέων της, οι οποίο τώρα την κατηγορούν πως, τους έχει καταστρέψει τη ζωή. Ζούσε στο σπίτι των γονέων της, ακόμη και όσο σπούδαζε. Έχει τρία μικρότερα αδέλφια, πέντε, οκτώ και δέκα χρονών. Επειδή είναι η μεγαλύτερη, οι γονείς της είχαν την απαίτηση να φροντίζει τα μικρότερα.

Πήρε πίσω το φιλοδώρημα γιατί θεώρησε ότι η σερβιτόρα τον ταπείνωσε μπροστά σε όλους – «Με κατηγόρησε ότι είμαι τσιγκούνης»

Έτσι, ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας. “Τα πήγαινα στο σχολείο, το έπαιρνα, τους ετοίμαζα το φαγητό, τους βοηθούσα με τα μαθήματα όσο οι γονείς μου δούλευαν. Δεν παραπονιόμουν επειδή αγαπάω τ’ αδέλφια μου, αλλά ήταν εξουθενωτικό”, αναφέρει η κοπέλα.

“Όταν έγινα 21, οι γονείς μου με έπιασαν και μου είπαν: Τώρα είσαι ενήλικη, οι ενήλικες πρέπει να πληρώνουν ενοίκιο. Άρχισαν να με χρεώνουν 600 ευρώ τον μήνα. Σκέφτηκα πως, τουλάχιστον είναι πιο φθηνά από το να νοικιάσω έξω και άλλωστε θα βοηθάω και την οικογένεια. Όμως, ο ρόλος μου στο σπίτι, δεν άλλαξε καθόλου. Συνέχισα να φροντίζω τα παιδιά και πλήρωνα και ενοίκιο”.

Χώρισε την γυναίκα του επειδή τον κατηγόρησε πως παριστάνει τον πλούσιο – «Έχω βρει την ηρεμία μου»

Όταν τελείωσε τη σχολή, βρήκε μια δουλειά και βρήκε ένα σπίτι μαζί με συγκάτοικο. Όταν μάζευε τα πράγματά της για να φύγει, οι γονείς της συμπεριφέρονταν λες και τους είχε προδώσει.

“Με λένε αχάριστη”

Η μητέρα της, την είπε αχάριστη και την κατηγόρησε πως παρατάει την οικογένειά της, λέγοντάς της πως τα μικρά της αδέλφια δεν θέλουν να είναι πλέον μαζί τους – πράγμα που τη διέλυσε ψυχολογικά.

Οι γονείς της θέλουν να συνεχίσει να φροντίζει δωρεάν τα παιδιά και το σπίτι – όταν όμως τους το αρνήθηκε, της είπαν πως δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν γυναίκα.

Έπειτα από μια εβδομάδα, βοηθούσε την αδελφή της με τα μαθήματα – μέσω βιντεοκλήσης και κάποια στιγμή της ξέφυγε ότι, οι γονείς τους είχαν αγοράσει ένα τζακούζι με τα λεφτά που τους έδινε για το ενοίκιο.

“Στην αρχή, νόμιζα πως μπερδεύτηκα. Όμως το επιβεβαίωσε και η ξαδέλφη μου – οι γονείς μου μάζευαν τα λεφτά που τους έδινα για να αγοράζουν ακριβά πράγματα. Όπως φαίνεται, το τζακούζι ήταν η αμοιβή τους για όλες τις θυσίες που έχουν κάνει για να μας μεγαλώσουν”, συμπληρώνει η κοπέλα.

“Όλη αυτή την περίοδο, εγώ τους πλήρωνα, ενώ παράλληλα μαγείρευα, καθάριζα και φρόντιζα τα δικά τους παιδιά. Όταν τα είπα όλα αυτά στην μητέρα μου, εκείνη μου απάντησε πως, στο δικό τους σπίτι, ισχύουν οι δικοί τους κανόνες. Ότι έχουν το δικαίωμα να μαζεύουν χρήματα για διακοπές και ότι δεν χρωστάνε πουθενά εξηγήσεις”.

“Μετά με είπε και εγωίστρια επειδή το κουβέντιασα”. Τώρα τ’ αδέλφια μου κλαίνε επειδή τους λείπω, οι γονείς μου με έχουν φορτώσει τύψεις και οι συγγενείς μου, λένε πως πρέπει να είμαι πιστή και αφοσιωμένη στην οικογένεια. Εγώ νιώθω ότι μ’ εκμεταλλεύτηκαν”.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έφηβη που «βλέπει» το μέλλον και το παρελθόν γίνεται αντικείμενο μελέτης: «Μπορώ να ταξιδέψω νοητικά στο χρόνο»

8 σημάδια ότι η γάτα σας πάσχει από άνοια – Πώς να τη φροντίσετε;

Αθήνα: Από σήμερα η 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και λεωφορεία τα Σάββατα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Νέο «Εξοικονομώ»: Ποια προγράμματα θα τεθούν σε ισχύ το 2026 – Όλες οι νέες πληροφορίες

Avena di Papasidero: Η ιστορία της πόλης-φάντασμα της Καλαβρία – Η ημερομηνία που «πάγωσε» ο χρόνος του

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 4 διαφορές στις εικόνες με ένα όμορφο τοπίο σε 19 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:09 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Calamarata με φρέσκο καλαμάρι: H συνταγή του σεφ Giuseppe Mancino που θα σας ενθουσιάσει

Η γαστρονομία είναι μια τέχνη που εξελίσσεται συνεχώς, συνδυάζοντας την παράδοση με τη δημιουρ...
06:15 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν το διαφορετικό πρόσωπο σε 7 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025: Καρκίνοι, δώστε μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
21:01 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γεννηθήκατε Τετάρτη; Ποια είναι τα κρυφά χαρακτηριστικά σας

Οι άνθρωποι που γεννιούνται την Τετάρτη είναι ευφυείς, ικανοί με τον λόγο και ευέλικτοι. Έχουν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος