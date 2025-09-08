Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης, ένα βιβλίο συναρπαστικής πλοκής και αδιάκοπης δράσης από τη συγγραφέα Megan Goldin

Ένα ανεπανάληπτο συγγραφικό ντεμπούτο, όπου μια απλή πρόσκληση σε ένα δωμάτιο απόδρασης μετατρέπεται σε θανάσιμο παιχνίδι εκδίκησης.

Στον αδηφάγο κόσμο της Γουόλ Στριτ, ο Βίνσεντ, ο Τζουλς, η Σίλβι και ο Σαμ είναι αναμφισβήτητα κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Εθισμένοι στην επαγγελματική καταξίωση και μεθυσμένοι από την αδρεναλίνη, γιορτάζουν την κάθε επιτυχία με απαράμιλλο στιλ και υπερβολική πολυτέλεια, η οποία όμως έχει πάντα υψηλό τίμημα.

Στο δωμάτιο απόδρασης, σε μια πρόκληση με στόχο την ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος και της συναδελφικότητας, τα ακραία ανταγωνιστικά στελέχη στριμώχνονται στο ασανσέρ ενός πανύψηλου, έρημου κτιρίου, αποφασισμένα να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Όταν όμως τα φώτα σβήνουν και οι πόρτες σφραγίζονται, οι τέσσερις νέοι διαπιστώνουν πως δεν πρόκειται για ένα απλό δωμάτιο απόδρασης αλλά για ένα επικίνδυνο παιχνίδι επιβίωσης.

Παγιδευμένοι στο απόλυτο σκοτάδι, πρέπει να παραμερίσουν τις μεταξύ τους αντιπαλότητες και να συνεργαστούν για να ανακαλύψουν τα κλειδιά για την ελευθερία. Όταν το παιχνίδι αρχίζει να φέρνει στο φως τα πιο σκοτεινά μυστικά τους, τότε συνειδητοποιούν ότι το τίμημα για τον αδίστακτο δρόμο που ακολούθησαν με σκοπό την κατάκτηση της επιτυχίας είναι πολύ βαρύ. Και καθώς η ψυχραιμία και οι δυνάμεις τους σταδιακά εξαντλούνται, οι τέσσερις καλούνται να λύσουν τον τελευταίο ανατριχιαστικό γρίφο: να αποφασίσουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να σκοτώσει για να επιβιώσει.

