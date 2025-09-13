Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη – Νεκρή 79χρονη έπειτα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο - Σαρωνίδα - ΕΚΑΒ

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε χθες το πρωί μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

 

 

