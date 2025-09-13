Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Τσουχτερά πρόστιμα για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού – Όλα όσα αλλάζουν

Σε ισχύει τίθεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ο στόχος του είναι να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και η αποτροπή της επανάληψης παραβάσεων, καθώς οι ποινές γίνονται προοδευτικά βαρύτερες για όσους υποτροπιάζουν. Επισημαίνεται πως ο νέος ΚΟΚ φέρνει πιο αυστηρές κυρώσεις από τις υφιστάμενες και πολύ πιο υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες οδηγούς.

Τα πρόστιμα που φέρνει ο νέος ΚΟΚ

Μάλιστα τα βασικά σημεία του νέου ΚΟΚ είναι τα εξής:

Για τη χρήση κινητού τηλεφώνου προβλέπονται πρόστιμα ύψους 350 ευρώ με 4.000 ευρώ, αλλά και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 8 ετών. Σε ατυχήματα, προβλέπονται ποινές κάθειρξης έως και ισόβια.

Για τη μη χρήση κράνους ή ζώνης επιβάλλονται πρόστιμα από 350 ευρώ έως 2.000 ευρώ αλλά προβλέπεται και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 12μηνών . Οδηγός και συνεπιβάτες τιμωρούνται εξίσου.

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ προβλέπονται πρόστιμα ύψους 350 ευρώ με 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 10 ετών, αλλά και φυλάκιση έως 5 έτη για υψηλά ποσοστά αλκοόλ. Σε θανατηφόρα ατυχήματα προβλέπεται ισόβια κάθειρξη.

Για παράβαση ορίου ταχύτητας προβλέπονται πρόστιμα έως 2.000 ευρώ αλλά και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως 1 έτους. Σε κόντρες, τα πρόστιμα αγγίζουν τις 8.000 ευρώ με αφαίρεση άδειας 4 έτη.

Για παράβαση STOP ή σηματοδότη επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 350 ευρώ με 4.000 ευρώ και προβλέπεται αφαίρεση άδειας για διάστημα έως 8 ετών. Σε ατυχήματα, προβλέπεται φυλάκιση έως και ισόβια.

Για οδήγηση χωρίς δίπλωμα προβλέπονται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ με 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας διάρκειας έως 8 ετών και φυλάκιση έως 2 έτη.

Για παρακώλυση σιδηροδρόμων ή δημόσιας συγκοινωνίας επιβάλλονται πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση άδειας έως 8 έτη και κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια σε περίπτωση ατυχήματος.

Για παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ προβλέπονται πρόστιμα ύψους 150 ευρώ με 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας διαρκείας έως 1 έτους.

Η δήλωση Κυρανάκη

Για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μίλησε o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ. Ο νέο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για την επικίνδυνη οδήγηση και θέλουμε να βάλουμε τέλος στην ατιμωρησία, σημείωσε και πρόσθεσε πως η ζωή δεν έχει τιμή και οι παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο αυστηρά.