Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Τσουχτερά πρόστιμα για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού – Όλα όσα αλλάζουν

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

ΚΟΚ

Σε ισχύει τίθεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ο στόχος του είναι να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και η αποτροπή της επανάληψης παραβάσεων, καθώς οι ποινές γίνονται προοδευτικά βαρύτερες για όσους υποτροπιάζουν. Επισημαίνεται πως ο νέος ΚΟΚ φέρνει πιο αυστηρές κυρώσεις  από τις υφιστάμενες και πολύ πιο υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες οδηγούς.

Τα πρόστιμα που φέρνει ο νέος ΚΟΚ

Μάλιστα τα βασικά σημεία του νέου ΚΟΚ είναι τα εξής:

  • Για τη χρήση κινητού τηλεφώνου προβλέπονται πρόστιμα ύψους  350 ευρώ με 4.000 ευρώ, αλλά και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 8 ετών. Σε ατυχήματα, προβλέπονται ποινές κάθειρξης έως και ισόβια.
  • Για τη μη χρήση κράνους ή ζώνης επιβάλλονται πρόστιμα από 350 ευρώ έως 2.000 ευρώ αλλά προβλέπεται και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 12μηνών. Οδηγός και συνεπιβάτες τιμωρούνται εξίσου.
  • Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ προβλέπονται πρόστιμα ύψους  350 ευρώ με 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 10 ετών, αλλά και φυλάκιση έως 5 έτη για υψηλά ποσοστά αλκοόλ. Σε θανατηφόρα ατυχήματα προβλέπεται ισόβια κάθειρξη.
  • Για παράβαση ορίου ταχύτητας προβλέπονται πρόστιμα έως 2.000 ευρώ αλλά  και αφαίρεση άδειας  για διάστημα έως 1 έτους. Σε κόντρες, τα πρόστιμα αγγίζουν τις 8.000 ευρώ με αφαίρεση άδειας 4 έτη.
  • Για παράβαση STOP ή σηματοδότη επιβάλλονται πρόστιμα ύψους  350 ευρώ με 4.000 ευρώ και προβλέπεται αφαίρεση άδειας για διάστημα έως 8 ετών. Σε ατυχήματα, προβλέπεται φυλάκιση έως και ισόβια.
  • Για οδήγηση χωρίς δίπλωμα προβλέπονται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ με 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας διάρκειας έως 8 ετών  και φυλάκιση έως 2 έτη.
  • Για παρακώλυση σιδηροδρόμων ή δημόσιας συγκοινωνίας επιβάλλονται πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση άδειας έως 8 έτη και κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Για παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ προβλέπονται πρόστιμα ύψους 150 ευρώ με 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας  διαρκείας έως 1 έτους.

Η δήλωση Κυρανάκη

Για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μίλησε o αναπληρωτής  υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ. Ο νέο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας  περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για την επικίνδυνη οδήγηση και θέλουμε να βάλουμε τέλος στην ατιμωρησία, σημείωσε και πρόσθεσε πως η ζωή δεν έχει τιμή και οι παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο αυστηρά.

 

 

