Γιατί δεν υποστηρίζουν την εισβολή στην Πόλη της Γάζας όλοι οι Ισραηλινοί: Οι διαφωνίες και οι ανησυχίες – Ανάλυση των New York Times

Παρά το ότι μερικοί πολίτες στο Ισραήλ χαιρέτισαν την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας, την Τρίτη ως κρίσιμο βήμα για την ήττα της Χαμάς, κάποιοι άλλοι ανησυχούν για τους ομήρους και είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τα κίνητρα της κυβέρνησης και τις πιθανότητες επιτυχίας, σημειώνουν οι New York Times.

«Δεν σταματάμε μέχρι τη νίκη!» διακήρυξε μια ομάδα εφέδρων που αυτοαποκαλούνται «Γενιά της Νίκης» και στηρίζουν τη συνέχιση του πολέμου. «Δεν θα αφήσουμε ούτε έναν τρομοκράτη ζωντανό σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια σε όλους τους πολίτες του Ισραήλ», λένε τα μέλη της ομάδας.

Γιατί το Ισραήλ θέλει να καταλάβει την Πόλη της Γάζας

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να καταλάβει την Πόλη της Γάζας, διότι αν η πόλη πέσει, θα πέσει και η Χαμάς. Η πόλη «είναι σήμερα το κύριο σύμβολο της διακυβέρνησης της Χαμάς», είπε την Τρίτη, ενώ επισκεπτόταν μία από τις μεραρχίες που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, πολλοί Ισραηλινοί δηλώνουν ότι αμφιβάλλουν αν ο δημόσιος στόχος της κυβέρνησης για την εξάλειψη της Χαμάς είναι επιτεύξιμος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία θα προτιμούσε μια συμφωνία που έχει μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και που θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και το τέλος του πολέμου.

Οι επικριτές του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λένε ότι παρατείνει τον πόλεμο για να παραμείνει στην εξουσία, εξευμενίζοντας τα μέλη της άκρας δεξιάς της κυβερνητικής του συμμαχίας. Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει επίσης αποτρέψει τη δημόσια λογοδοσία για τις κυβερνητικές και μυστικές αποτυχίες πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο.

«Είναι λυπηρό που ο πρωθυπουργός λέει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή», δήλωσε ο Ντάνι Ελγκάρατ, αδερφός ενός ομήρου, του Ιτζίκ Ελγκάρατ, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. «Λέμε ότι υπάρχει επιλογή», πρόσθεσε ο Ελγκάρατ. «Αποχωρήστε και φέρτε έναν άλλον πρωθυπουργό που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα φέρει τους ομήρους σπίτι».

Ο Ελγκάρατ ήταν ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν κοντά στην ιδιωτική κατοικία του Νετανιάχου την Τρίτη για να στηρίξουν άλλους συγγενείς ομήρων που είχαν κατασκηνώσει έξω από την πολυκατοικία όλη τη νύχτα. Το Ισραήλ πιστεύει ότι υπάρχουν περίπου 20 όμηροι ακόμα ζωντανοί στη Γάζα, καθώς και τα σώματα άλλων που έχουν σκοτωθεί.

Δεν υπάρχει εξιλέωση

Με μεγάφωνο στο χέρι, ένας από τους διαδηλωτές φώναξε: «Δεν υπάρχει εξιλέωση για τον χρόνο που πέρασαν στα τούνελ». Άλλοι διαδηλωτές απάντησαν: «Δεν θα τους εγκαταλείψουμε». Ο Μάικλ Γκιλάντ, 53 ετών, δήλωσε ότι ήρθε να συμμετάσχει στη διαδήλωση από τη Νετάνια, μια παραλιακή πόλη βόρεια του Τελ Αβίβ.

«Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί που να μην έχει ήδη συμβεί;» είπε αναφερόμενος στις προοπτικές επιτυχίας για την ήττα της Χαμάς σε αυτή τη νέα φάση του πολέμου. «Η πλήρης νίκη για τον Νετανιάχου σημαίνει να παραμείνει στην εξουσία», δήλωσε ο Γκιλάντ. «Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η κυβέρνηση. Ούτε οι όμηροι ούτε οι στρατιώτες».

Αμέσως μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, στο νότιο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023, οι περισσότεροι Ισραηλινοί στήριζαν τον πόλεμο ως αναγκαίο μέτρο αυτοάμυνας.

Από τότε, περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στη Λωρίδα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 18.000 παιδιών και ανηλίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, του οποίου η καταμέτρηση δεν διαχωρίζει τους πολίτες από τους μαχητές. Η πείνα είναι διαδεδομένη και το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της περιοχής.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι περισσότεροι πολίτες, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, και περίπου 250 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Δεκάδες απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια δύο σύντομων εκεχειριών και ένας μικρός αριθμός διασώθηκε ζωντανός σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι διαφωνίες στο Ισραήλ

Οι διαφωνίες στο Ισραήλ σχετικά με τον πόλεμο έχουν βαθύνει καθώς οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων έχουν αποτύχει. Η κυβέρνηση έχει θέσει κάθε συμφωνία υπό τον όρο της ουσιαστικής παράδοσης της Χαμάς. Η Χαμάς, ήδη σοβαρά αποδυναμωμένη, θέλει μια συμφωνία που να εξασφαλίζει την επιβίωσή της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός έχει επιστρέψει επανειλημμένα σε περιοχές της Γάζας που είχε ήδη καταλάβει, αφού τα στρατεύματα μετακινήθηκαν και η Χαμάς επανεμφανίστηκε εκεί.

Οι δυνάμεις εισήλθαν στο κεντρικό τμήμα της Πόλης της Γάζας τους πρώτους μήνες της στρατιωτικής εισβολής στα τέλη του 2023 και τις αρχές του 2024. Αλλά αποχώρησαν σε άλλες περιοχές, επιτρέποντας στους μαχητές της Χαμάς να ανασυγκροτηθούν εκεί.

Το Ισραήλ δηλώνει τώρα ότι η Πόλη της Γάζας είναι ένα από τα τελευταία οχυρά της Χαμάς στην περιοχή. Ο στρατός δήλωσε ότι θα προχωρήσει με προσοχή για να αποφύγει ζημιές στους Παλαιστίνιους πολίτες που δεν έχουν φύγει από την πόλη, στους ομήρους που ενδέχεται να κρατούνται εκεί και στις δικές του δυνάμεις.

Αυτές οι διαβεβαιώσεις έχουν κάνει λίγα για να μειώσουν τους φόβους πολλών Ισραηλινών. Η Χαμάς έχει απειλήσει ότι οι όμηροι θα σκοτωθούν από τους δεσμώτες τους εάν τα ισραηλινά στρατεύματα πλησιάσουν πολύ τα κρησφύγετά τους.

«Πολλοί αθώοι κάτοικοι της Γάζας θα σκοτωθούν επίσης», είπε η Άγια Αράντ, 40 ετών, που διαδήλωνε την Τρίτη κοντά στην κατοικία του Νετανιάχου. «Δεν πιστεύω ότι αυτό εξυπηρετεί τη χώρα μας ή τις αξίες μας».