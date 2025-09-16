Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Τετάρτη η συνεδρίαση για την πρώτη λίστα μαρτύρων – Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Σεμερτζίδου

Τη δεύτερή της συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αντικείμενο την επιλογή των προσώπων που θα τοποθετηθούν στην πρώτη λίστα μαρτύρων, την ώρα που μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την υπόθεση της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Πόπης Σεμερτζίδου.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής άρχισαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με την εκλογή του προεδρείου της και σημαδεύτηκαν από έντονες αντεγκλήσεις ανάμεσα στη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Αφορμή στάθηκε το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για διακομματικό προεδρείο, κάτι το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

Σημειώνεται πως πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο οποίος έλαβε 18 ψήφους. Αντιπρόεδρος εξελέγη η Μαρία Συρεγγέλα, ενώ γραμματέας εξελέγη η Ιωάννα Λυτρίβη.

«Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Να ριχτεί άπλετο φως σε μία υπόθεση η οποία ταλανίζει τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα, το αντίθετο» τόνισε έξω από τη Βουλή ο κυβερνητικός βουλευτής, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Ό, τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου και η κυβερνητική πλειοψηφία, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Αρνήθηκαν και σήμερα το διακομματικό προεδρείο. Ο σκοπός προφανής: Να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες» σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε τη συγκρότηση μονοκομματικού προεδρείου, γεγονός το οποίο δείχνει τις διαθέσεις της για μία διαδικασία επί της ουσίας εκφυλιστική της Εξεταστικής Επιτροπής» τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Εμείς αναμένουμε από την κυβέρνηση τα ονόματα όλων όσων ενεπλάκησαν πολιτικών και άλλων προσώπων» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τα τερτίπια της φίμωσης και το κουκούλωμα της διαδικασίας, διότι ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να δει τι πραγματικά συμβαίνει» σημειώνει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Νέας Αριστεράς.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση για ενδεχόμενη εμπλοκή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Καλείται να προσέλθει στη Βουλή για το γεγονός ότι ενεπλάκη τόσο σε προειδοποιήσεις βουλευτών σε σχέση με το απόρρητο περιεχόμενο εισαγγελικών ερευνών και παρακολουθήσεων συνομιλιών» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Νίκη ανακοίνωσε ότι αποσύρει τον βουλευτή της Νίκο Βρεττό και τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής.

Σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου» και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε «”γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”».

Aντιπαράθεση Κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή της Πόπης Σεμερτζίδου

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή της πολιτεύτριας και πρώην συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, Πόπης Σεμερτζίδου

«Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισημαίνουν ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνουν ότι ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου «εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία» ενώ προσέθεσε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής», παραπέμποντας για απαντήσεις στη ΝΔ, η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.

«Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας» τονίζουν.

Aκολούθησε σχολιασμός της δήλωσης του κ. Μαρινάκη από το ΠΑΣΟΚ: «Αφού η πολιτεύτρια με τις φεράρι από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;».

Αυτό σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τις κυβερνητικές πηγές, παραθέτοντας την παρακάτω αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου: Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1: “Φαντάζομαι από τη στιγμή που ξεκινάει μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, θεωρώ, στη λογική της αναστολής. Δεν σας το αναγγέλλω, όμως, εγώ, αυτό. Πρέπει να το πει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία”».

«Μη νευριάζετε, κ. Μαρινάκη. Υπομονή, θα ξεσκεπάζουμε όλες τις λαθροχειρίες σας», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Τι είχε προηγηθεί

Νωρίτερα σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναφέρονταν πως: «Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή».

Στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου είχε δηλώσει στο ραδιόφωνο του Alpha πως: «Η ιδιότητα του μέλους της ΝΔ της κυρίας Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα».

Ακολούθως το ΠΑΣΟΚ με επόμενη ανακοίνωσή του σχολίαζε πως «Η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τόση μυστικότητα;».

«Είμαστε σίγουροι», προσθέτει, «ότι η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησης της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν».