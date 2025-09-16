Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε θα αυξήσει φόρους

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και την οικονομία, μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Έχουμε την ευκαιρία, μέσω της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, να ρίξουμε φως σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει στοιχίσει στη χώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα», είπε στον ΑΝΤ1 ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση της κυρίας Σεμερτζίδου, τόνισε ότι «όντως υπήρξε πολιτεύτρια της ΝΔ το 2019, αλλά το 2023 είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι αφορά αν παραμένει στέλεχος της ΝΔ, αρμόδια είναι να απαντήσουν τα κομματικά όργανα».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, παρατήρησε ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ανέφερε ούτε έναν αριθμό για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που παρουσίασε ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα».

«Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε για να τα εφαρμόσει θα αυξήσει φόρους, χωρίς να μας λέει ποιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

