Αριθμολογία: Τι αποκαλύπτει ο μήνας γέννησής σας για τη σχέση με την οικογένειά σας

Σύμφωνα με την αριθμολογία, ο μήνας γέννησής σας, όπως και η ημερομηνία γέννησής σας, είναι σαν ένα αποτύπωμα. Μόλις κατανοήσετε πώς το σύμπαν συνδέεται μέσω μαθηματικών εξισώσεων, γίνεται σαφές ότι το πότε γεννηθήκατε μπορεί να σας πει πολλά για το ποιοι είστε.

Η αριθμολόγος Μαρία Λετάι μοιράστηκε πρόσφατα στο TikTok ότι ο μήνας γέννησής σας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση σας με την οικογένειά σας και μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε πώς να τα πάτε καλύτερα με όλους.

Τι μαρτυρά ο μήνας γέννησής σας για τη σχέση σας με την οικογένεια

Ιανουάριος: Έχετε αποδεχτεί τη διαφορετικότητά σας

Αν γεννηθήκατε τον Ιανουάριο, μπορεί να έχετε συγκρούσεις με τα αδέλφια σας, εξήγησε η Λετάι . Τα αδέλφια μπορούν εύκολα να προσβάλουν το ένα το άλλο και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Όσον αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ αδελφών: είναι απόλυτα φυσιολογικές και αναμενόμενες. Στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα φυσικό μέρος της ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας.

Αν είστε παιδί του Ιανουαρίου που τσακώθηκε με τα αδέλφια του, πιθανότατα είστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό σας και άνετοι με την μοναδική σας ταυτότητα. Είναι μια έννοια που οι ερευνητές το 2007 ονόμασαν «διαφοροποίηση».

Άρα, ναι. Αν γεννηθήκατε τον Ιανουάριο, μπορεί να καβγαδίζετε περισσότερο με τα αδέλφια σας, αλλά το θετικό είναι ότι μπορείτε να κάνετε ένα βήμα πίσω και να καταλάβετε ότι συμβαίνει επειδή είστε άνετοι με το να διαφοροποιείστε από τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους.

Φεβρουάριος: Η παρουσία των παππούδων σας έχει διαμορφώσει

Σύμφωνα με τη Λετάι , αν γεννηθήκατε τον Φεβρουάριο, πιθανότατα περάσατε πολύ χρόνο με τους παππούδες σας κατά την παιδική σας ηλικία και έχετε μια φυσική σύνδεση μαζί τους. Τόνισε επίσης ότι λόγω αυτής της σύνδεσης στην παιδική σας ηλικία, απολαμβάνετε την παρέα ατόμων μεγαλύτερων από εσάς και εκτιμάτε τις ιστορίες και την σοφία τους.

Η Βανέσα ΛοΜπού, Δρ., καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers-Newark και ειδική στην ανάπτυξη βρεφών και παιδιών, εξήγησε στο Psychology Today ότι οι παππούδες παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην οικογένεια, ειδικά αν έχουν καλή σχέση με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Η ΛοΜπού ανέφερε ότι ο πιο ευνοϊκός τρόπος ανατροφής παιδιών είναι να τα περιβάλλουμε με ένα σύστημα φροντιστών, όπως οι παππούδες. Τόνισε ότι «τα ενήλικα εγγόνια που έχουν στενή σχέση με τους παππούδες τους έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν αυτόν τον τύπο σχέσης». Τα οφέλη αυτά προέρχονται επίσης από τους παππούδες.

Μάρτιος: Καθοριστικός ο ρόλος της μητέρας σας

Σύμφωνα με τη Λετάι, αν γεννηθήκατε τον Μάρτιο, η μητέρα σας είτε παρακολουθούσε κάθε σας κίνηση με προσοχή, είτε δεν σας έδινε ιδιαίτερη σημασία. Παρόλο που αυτή η δήλωση είναι αρκετά γενική, κρύβει μια πλούσια γνώση.

Η σχέση σας με τη μητέρα σας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευημερία σας. Μια μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι οι μητέρες που ήταν ευσυνείδητες, συνεργάσιμες και ανοιχτές ανέθρεψαν συναισθηματικά υγιή παιδιά.

Η έρευνα δεν έδειξε ότι μια μητέρα που έδινε περισσότερη ανεξαρτησία ή μια πιο αυστηρή μητέρα ήταν καλύτερη. Στην ουσία, δεν έχει σημασία πώς μεγαλώσατε, αλλά πώς σας αντιμετώπιζε η μητέρα σας.

Απρίλιος: Μια μοναδική δυναμική με τον πατέρα σας

Η γέννηση τον Απρίλιο μπορεί να υποδηλώνει μια μοναδική δυναμική με τον πατέρα σας, σύμφωνα με τη Λετάι. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να εργαστείτε για να γίνετε φίλοι με τον πατέρα σας, καθώς τα παιδιά του Απριλίου έχουν την ικανότητα να συνδέονται με τον πατέρα τους με τέτοιον τρόπο, που μπορούν να τον βοηθήσουν να πλοηγηθεί στη ζωή και να πάρει καλές αποφάσεις όσο μεγαλώνει.

Όπως και η σύνδεση μεταξύ μητέρας και παιδιού, έρευνα δείχνει ότι μια ισχυρή σχέση πατέρα-παιδιού μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στη μείωση του άγχους για τα παιδιά, ειδικά για τους γιους, καθώς μεγαλώνουν.

Μάιος: Ταραγμένη σχέση με την μητέρα σας

Παρόμοια με τον Μάρτιο, αν γεννηθήκατε τον Μάιο, μπορεί να βιώσετε περιόδους απόστασης ή ψυχρότητας με τη μητέρα σας, οδηγώντας σε περιστασιακές συγκρούσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Λετάι, αυτή η σύγκρουση μπορεί απλώς να οφείλεται στο ότι η μητέρα σας εξαρτάται από εσάς για βοήθεια. Τόνισε ότι η μητέρα σας μπορεί να κάνει «συχνά λάθη», και θα βρεθείτε συχνά στη θέση να την βοηθήσετε να τα αντιμετωπίσει και να τα διορθώσει.

Αυτό σημαίνει ότι καθώς έχετε μεταβεί στην ενηλικίωση, η σχέση σας με τη μητέρα σας έχει επίσης αλλάξει. Εκείνη αναζητά τη σοφία και τις συμβουλές σας επειδή σας εμπιστεύεται.

Ιούνιος: Ζητήματα εμπιστοσύνης

Αν γεννηθήκατε τον Ιούνιο, οι γονείς σας ίσως να πέρασαν από χωρισμό ή να αντιμετώπισαν συγκρούσεις, οι οποίες ενδέχεται να περιλάμβαναν απιστία. Η απιστία μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στα παιδιά.

Αν δεν είστε τυχεροί να αποφύγετε τις συνέπειές της, ίσως να βιώσετε μια σειρά από συναισθήματα όπως σοκ, σύγχυση, θυμό, θλίψη, ντροπή ή ένα μείγμα όλων αυτών των συναισθημάτων.

Όπως ανέφερε η EvolveTherapy, τα παιδιά που έχουν ζήσει την απιστία των γονέων ή τη διάλυση ενός γάμου μπορεί να έχουν προβλήματα εμπιστοσύνης αν τα ζητήματα δεν συζητηθούν.

Αν, ωστόσο, συζητηθούν, αυτά τα παιδιά του Ιουνίου ενδέχεται να έχουν πλεονέκτημα όσον αφορά την κατανόηση της δυναμικής των σχέσεων, την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων.

Ιούλιος: Έχετε απομακρυνθεί από συγγενείς

Η γέννηση τον Ιούλιο μπορεί να σημαίνει ότι έχετε χάσει επαφή με την ευρύτερη οικογένεια ή με μακρινούς συγγενείς. Σύμφωνα με τη Λετάι, η χαλασμένη σχέση σας ενδέχεται να συνέβη για διάφορους λόγους, όπως το ότι αναγκαστήκατε να μετακομίσετε μακριά.

Ο καλύτερος τρόπος για να επανασυνδεθείτε είναι απλώς να καταβάλετε την προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Σύμφωνα με τον Τόνι Ρόμπινς, η επανασύνδεση με την οικογένεια δεν διαφέρει από την επανασύνδεση με οποιαδήποτε άλλη σχέση που έχει χαθεί λόγω του χρόνου και της απόστασης.

Απαιτεί μια προθυμία να επικοινωνήσετε και την ευαλωτότητα να μιλήσετε με ειλικρίνεια.

Αύγουστος: Συγκρούσεις και οικογενειακά δράματα

Σύμφωνα με τη Λετάι, αν γεννηθήκατε τον Αύγουστο, ίσως να έχετε βιώσει συγκρούσεις στην οικογένειά σας, με μερικούς συγγενείς να αντιτίθενται στη σχέση των γονέων σας.

Φυσικά, κανείς δεν είναι άτρωτος στην παρέμβαση της οικογένειας όταν πρόκειται για έρωτα και γάμο, ούτε καν οι γονείς ενός παιδιού του Αυγούστου. Υπάρχει λόγος που το στερεότυπο της «κακιάς πεθεράς» είναι τόσο δημοφιλές στα μέσα ενημέρωσης. Οι πεθερές μπορούν να ανακατεύονται!

Για τα παιδιά που βρίσκονται στη μέση τέτοιων οικογενειακών δραμάτων, αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι διαταρακτικά, καθώς το παιδί αποτελεί προϊόν και των δύο πλευρών της οικογένειας και θέλουν όλοι να τα πηγαίνουν καλά.

Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν, και μια έρευνα από το 2021, την οποία δημοσίευσε το BBC, διαπίστωσε ότι το 51% των γυναικών είναι ικανοποιημένες ή πολύ ικανοποιημένες από τη σχέση τους με την πεθερά τους, και τα τρία τέταρτα των πεθερών είναι ικανοποιημένες ή πολύ ικανοποιημένες από τη σχέση τους με τη νύφη τους.

Πιθανότατα αυτό σχετίζεται άμεσα με τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Αύγουστο και μεγάλωσαν νιώθοντας ότι έπρεπε να διαλέξουν πλευρά στην οικογένεια, ενώ δεν ήθελαν να το κάνουν. Αν είστε παιδιά του Αυγούστου, ίσως υποφέρατε από οικογενειακά δράματα όταν ήσασταν παιδιά, αλλά πιθανότατα αποφασίσατε ότι θέλατε κάτι καλύτερο για τα δικά σας παιδιά και κάνατε μια συνειδητή προσπάθεια να κρατήσετε και τις δύο πλευρές της οικογένειας κοντά.

Σεπτέμβριος: Ισχυρογνώμονες γονείς και παιδιά με αυτοπεποίθηση

Η Λετάι είπε: «Αν γεννηθήκατε τον Σεπτέμβριο, είστε ένα πολύ ταλαντούχο άτομο που ξέρει ακριβώς [τι θέλει] να κάνει και πού [θέλει] να δουλέψει.»

Πρόσθεσε: «Οι γονείς σας είχαν μια διαφορετική οπτική για το μέλλον σας και προσπάθησαν να σας κατευθύνουν σε άλλη καριέρα, αλλά ελπίζω να μείνατε πιστοί στον εαυτό σας και να ακολουθήσατε τον δικό σας δρόμο.»

Τα παιδιά με ισχυρή θέληση συχνά έχουν γονείς με ισχυρή θέληση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πραγματικά σημασία το ότι οι γονείς σας ίσως είχαν μια διαφορετική οπτική για το μέλλον σας, γιατί σας δίδαξαν να είστε πιστοί στον εαυτό σας. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας, θα ακολουθήσετε τον δικό σας δρόμο στη ζωή χωρίς μετανιώσεις.

Οκτώβριος: Πλεονέκτημα μέσα από τις δυσκολίες

Όσον αφορά τα παιδιά του Οκτωβρίου, η Λετάι πρότεινε ότι οι πρόγονοί σας ίσως να διαχειρίστηκαν λάθος τα οικονομικά της οικογένειας, αφήνοντας λίγα χρήματα για εσάς και τις επόμενες γενιές.

Ως αποτέλεσμα, θα χρειαστεί να δουλέψετε σκληρά για να πετύχετε τη δική σας οικονομική επιτυχία. Ωστόσο, η δημιουργία οικονομικής ευημερίας είναι σίγουρα μέσα στις δυνατότητές σας.

Και στην πραγματικότητα, είτε έχετε γεννηθεί τον Οκτώβριο είτε όχι, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι γνωρίζετε πως ίσως να αγωνιστείτε περισσότερο από τους συνομηλίκους σας μπορεί να σας δώσει ένα πλεονέκτημα στον τομέα της αποταμίευσης. Εκπαιδευτείτε, αποφύγετε τη χρήση πιστωτικών καρτών χωρίς λόγο και παρακολουθήστε τα μηνιαία σας έξοδα, και ίσως να καταφέρετε να μετατρέψετε τις κληρονομημένες οικονομικές δυσκολίες σε κέρδη.

Νοέμβριος: Ανταγωνισμός με συγγενείς του ίδιου φύλου

Σύμφωνα με τη Λετάι, όποιος γεννήθηκε τον Νοέμβριο ίσως να έχει βιώσει μια ανταγωνιστική σχέση με κάποια μέλη της οικογένειας, πιθανώς με κάποιον του ίδιου φύλου.

Αν και ίσως να ήταν δυσάρεστο την εποχή εκείνη, αυτό το ανταγωνιστικό πνεύμα πιθανότατα σας ώθησε να ξεχωρίσετε σε άλλους τομείς της ζωής σας, όπως στο σχολείο και στη δουλειά.

Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι τα παιδιά ηλικίας 9-13 ετών που συμμετείχαν σε ομαδικά αθλήματα είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν σημάδια άγχους, κατάθλιψης, απομόνωσης, κοινωνικών προβλημάτων και προβλημάτων προσοχής.

Επιπλέον, ήταν πιο πιθανό να ξεχωρίσουν σε κοινωνικές καταστάσεις σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που δεν συμμετείχαν σε υγιή ανταγωνισμό.

Τα παιδιά του Νοεμβρίου, ίσως να χρειάστηκε να αποδείξετε ποιοι είστε μέσα στην οικογένειά σας, αλλά ο ανταγωνισμός με τα αδέλφια και τα ξαδέλφια σας ήταν στην πραγματικότητα ένα δώρο!

Δεκέμβριος: Ανεξάρτητοι από τη φύση σας

Αν ο μήνας γέννησής σας είναι ο Δεκέμβριος, ίσως να νιώσατε έλλειψη υποστήριξης στην οικογένειά σας. Τα μέλη της οικογένειας μπορεί να φρόντιζαν τον εαυτό τους παρά να βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, εξήγησε η Λετάι.

Ωστόσο, είναι πιθανό ότι αυτή η εμπειρία ήταν υποκειμενική. Τα παιδιά του Δεκεμβρίου είναι γνωστά για την ανεξαρτησία τους και την αποφασιστικότητά τους, και είναι πιθανό η προσωπικότητά σας να σας ώθησε να παρέχετε υποστήριξη στους άλλους.

Το γεγονός είναι ότι τα παιδιά του Δεκεμβρίου είναι φυσικοί ηγέτες, και πάντα φαίνονται αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Γνωρίζοντας αυτό, είναι σημαντικό αν χρειάζεστε βοήθεια ή απλώς έναν ώμο να κλάψετε, να το ζητήσετε!