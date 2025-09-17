Καναδάς: Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει «φρικτή» τη νέα επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά χαρακτήρισε την Τρίτη (16/9) τη νέα επίγεια επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας «φρικτή».
«Επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο» καταλήγει.
Israel’s new ground offensive in Gaza City is horrific. It worsens the humanitarian crisis and jeopardizes the release of the hostages. The Government of Israel must adhere to international law.
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) September 16, 2025