Καναδάς: Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει «φρικτή» τη νέα επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά χαρακτήρισε την Τρίτη (16/9) τη νέα επίγεια επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας «φρικτή».

«Επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο» καταλήγει.