Σκρέκας: Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης δεν ήταν δυστυχώς αυτή που έπρεπε

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Σκρέκας

«Αναγνωρίσαμε ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δυστυχώς η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης δεν ήταν αυτή που έπρεπε», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤΝews, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συμπληρώνοντας ωστόσο, ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να το διορθώσουμε, και για αυτό θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας».

Σκρέκας: Η υπεραπόδοση της οικονομίας έχει αντίκρισμα στο πορτοφόλι του κάθε νοικοκυριού

«Βλέπετε ότι αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα χυθεί άπλετο φως ότι θα εντοπιστούν οι παραβάτες και αυτοί που παρανόμως έλαβαν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν, και θα ανακτηθούν τα χρήματα, γίνεται πράξη. Ήδη ανακοινώθηκε ο εντοπισμός χιλίων συμπολιτών μας που παρανόμως έλαβαν επιδοτήσεις και δεσμεύτηκαν περιουσίες 24 εκατ. ευρώ, και όταν ολοκληρωθεί η διαλεύκανση, αυτά είτε θα ανακτηθούν είτε θα υποστούν [σ.σ. οι άνθρωποι] τις συνέπειες και ποινικές ευθύνες», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γιατί η ΝΔ δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν στον ΟΠΕΠΕΠΕ, ο κ. Σκρέκας υπενθύμισε ότι «υπάρχουν εκατοντάδες υποθέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη που έχουν σταλεί από τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΝΔ το 2020, ’21 και ’22, πολλές από τις οποίες έχουν δικαστεί και οι εναγόμενοι έχουν καταδικαστεί», τονίζοντας ότι «δεν είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζαμε ή κάτι κρύφτηκε».

«Προφανώς έγιναν προσπάθειες για να διορθωθεί αυτό, δεν κατάφερε να γίνει εφικτό και αποφάσισε ο πρωθυπουργός πριν έρθει η δικογραφία από την ευρωπαία εισαγγελέα να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον μεταφέρει στην ΑΑΔΕ και σήμερα να έχουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου», υπογράμμισε.

Κληθείς τέλος να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει απόδοση του υπερπλεονάσματος στην ελληνική κοινωνία, ο κ. Σκρέκας εξήγησε πως τα «πλεονάσματα που φτάνουν για να καλύπτουν μόνο τοκοχρεολύσια, τόκους και υποχρεώσεις του κράτους, προφανώς πάνε εκεί και δεν πάνε στους πολίτες» και πως «αν δεν υπήρχε υπερπλεόνασμα, δεν θα υπήρχαν μερίσματα και δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια».

«Για να έχουμε τη δυνατότητα, να αυξήσουμε μισθούς να μειώσουμε φόρους και να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια απέναντι στην μεγάλη ακρίβεια, θα πρέπει η ελληνική οικονομία να υπεραποδίδει. Δεν υπεραποδίδει επειδή αυξήσαμε τους φορολογικούς συντελεστές. Τα υπερέσοδα που έχουν έρθει, έχουν έρθει επειδή μεγάλωσε η πίτα, η οικονομία, ήρθαν περισσότεροι τουρίστες, έχουν περισσότερες εξαγωγές οι ελληνικές επιχειρήσεις και από τα επιπλέον έσοδα μπορούμε και δίνουμε χρήματα πίσω», είπε ο κ. Σκρέκας και κατέληξε:

«Η ΝΔ είναι η πιο σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από αυτόν τον τόπο και οτιδήποτε λέει και κάνει είναι πράγματα που γίνονται χωρίς να διακινδυνεύει το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας».

Στην αρχή της συνέντευξης, ο κ. Σκρέκας καλωσόρισε στη ΝΔ τον Ανδρέα Λοβέρδο λέγοντας ότι ήρθε στο κόμμα «αναγνωρίζοντας ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από τα αδιέξοδα και να δώσει ελπίδα και χαμόγελο στους Έλληνες πολίτες».

 

