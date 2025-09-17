Φάρμα: «Το μποστάνι τι είναι;» – Η απορία παίκτριας που αιφνιδίασε τους συμπαίκτες της

Την πρώτη τους περιήγηση στη Φάρμα και τους χώρους του αγροκτήματος είχαν στο δεύτερο επεισόδιο του παιχνιδιού οι 20 διαγωνιζόμενοι. Ο επιστάτης του σπιτιού φρόντισε να ξυπνήσει από πολύ νωρίς τους ενοίκους, προκειμένου να τους εξηγήσει ποιες είναι οι βασικές δουλειές που έχουν να κάνουν καθημερινά, ώστε να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αγαθά.

Ο κύριος Δημήτρης ξενάγησε τους παίκτες στον στάβλο με τα ζώα και στο μποστάνι με τα φρούτα και τα λαχανικά, δείχνοντάς τους πώς να αρμέγουν τα πρόβατα αλλά και πώς να ποτίζουν και να φροντίζουν τα ζαρζαβατικά.

Ωστόσο, για κάποιους από τους ενοίκους στη Φάρμα, αυτές οι δραστηριότητες και οι… λέξεις ήταν κάτι παραπάνω από άγνωστες. Η Μιχαέλα, στο άκουσμα της λέξης «μποστάνι» κοίταξε τους συμπαίκτες της απορημένη και δεν δίστασε να ζητήσει εξηγήσεις.

«Μας ενημερώνουν για τις αρμοδιότητες, για μένα είναι κάτι τελείως ξένο. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα πάει, είμαι όμως διατεθειμένη να βοηθήσω για το καλό της ομάδας. Πρέπει να μου εξηγήσουν», είπε αρχικά στο προσωπικό της cue η 30χρονη lash artist.

«Το μποστάνι τι είναι;», ρώτησε λίγο αργότερα η Μιχαέλα την αρχηγό της ομάδας, Έλενα Καλαμιώτη, με εκείνη να της εξηγεί: «Το μποστάνι τι είναι; Έχει μέσα τα λαχανικά».

«Έμαθα και κάτι καινούριο σήμερα, τι είναι το μποστάνι. Είναι εκεί που είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Πολύ σημαντική πληροφορία, δεν την γνώριζα μέχρι τώρα», δήλωσε η παίκτρια στη Φάρμα.