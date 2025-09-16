Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας: Η στοχοποίηση των λειτουργών της Δικαιοσύνης δεν πρόκειται να επιφέρει τις επιδιωκόμενες παρενέργειες

Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστήριο

Με αφορμή τη στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού για την ταχύτητα με την οποία επεξεργάστηκε ογκώδη δικογραφία η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει τα εξής:

Η ταχύτητα ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης με παραπομπή του κατηγορουμένου δι’ απευθείας κλήσης στο ακροατήριο για τα κακουργήματα, που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 309 ΚΠΔ και συνακόλουθα της εκδίκασης των εν λόγω υποθέσεων είναι σύστοιχη τόσο της γενικής απαίτησης για ταχεία διεξαγωγή της δίκης και της άρσης της υφιστάμενης εκκρεμότητας, όσο και της πρόβλεψης του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για εύλογο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ταχύτητα επεξεργασίας της δικογραφίας, που για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται αρνητικά, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, αλλά και εγείρει υπόνοιες περί της πραγματικής στόχευσης, ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης αξιολόγησης και εκτίμησης του συγκεντρωθέντος – κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης – αποδεικτικού υλικού, στο οποίο είχε πρόσβαση ο εισαγγελέας εφετών, ως έχων την εποπτεία της κύριας ανάκρισης, κατά το άρθρο 32 ΚΠΔ, η οποία του επιτρέπει να λαμβάνει γνώση αυτής και να παρακολουθεί την πορεία της.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει ότι η στοχοποίηση των λειτουργών της Δικαιοσύνης δεν πρόκειται να επιφέρει τις επιδιωκόμενες παρενέργειες, δηλαδή τον εκφοβισμό τους και την αποθάρρυνσή τους κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την εισαγγελική αρχή και τη Δικαιοσύνη εν γένει, καθόσον οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική επιρροή ή πίεση, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, με αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:47 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Με «βαρύ» παρελθόν ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες στο Αιγάλεω: Κατηγορείται για εμπρησμό στον Υμηττό, μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για τ...
22:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριο επεισόδιο στον Κορυδαλλό: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ στον Κορυδαλλό. Το άγριο ...
22:08 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2963 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (16/9). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
21:21 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αιτωλοακαρνανία: 71χρονος γρονθοκόπησε την σύζυγο και την κόρη του

Συνελήφθη και πέρασε σε αυτόφωρο, σήμερα, Τρίτη (16/09), ένας 71χρονος που φέρεται να επιτέθηκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος