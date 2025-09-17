Θάνος Πλεύρης: Εντολή για επανεξέταση ασύλου στον Παλαιστίνιο δράστη του εμπρησμού στον Υμηττό

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Παλαιστίνιος- εμπρησμός

Ο Υπουργός Μετανάστευσης  και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω  και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 32χρονο που επιτέθηκε σε ανήλικες στο Αιγάλεω να βάζει φωτιά στον Υμηττό

Το φως τη δημοσιότητας είδε βίντεο – ντοκουμέντο με τον 32χρονο Σύρο εμπρηστή να βάζει φωτιά στον Υμηττό. Στο οπτικό υλικό, που μετέδωσε το ertnews.gr φαίνεται ο 32χρονος αλλοδαπός, να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς, ενώ στο βάθος οι φλόγες φούντωσαν και απείλησαν το δάσος του Υμηττού.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με εναέρια και επίγεια μέσα, που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν άμεσα τον κίνδυνο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και μαρτυρίες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 32χρονο, ο οποίος έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα.

Στο μεσοδιάστημα, ο εμπρηστής παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν έδωσε το παρόν στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα.

Η πυροσβεστική έστειλε την δικογραφία στον Εισαγγελέα, και στις 12 Σεπτεμβρίου ο Ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Για το ένταλμα ενημερώθηκε και η αστυνομία, και σήμερα που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και έτσι συνελήφθη για την φωτιά στον Υμηττό.

Ο νεαρός ελέγχεται και άλλες τρεις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στον Υμηττό τον περασμένο Ιούνιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη

Η πιο τυχερή ημέρα για κάθε ζώδιο μέχρι το τέλος του 2025
περισσότερα
09:22 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Ένοπλες Δυνάμεις απαντούν στις τουρκικές προκλήσεις με το Piri Reis – Άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο

Μεγάλη κινητοποίηση του Στόλου, της Πολεμικής Αεροπορίας, και των Ειδικών Δυνάμεων με το σύνολ...
07:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μετά το «Iron Dome» η Κύπρος φορτσάρει για Kiowa, M109, C-130 και Chinook – Αντιδράσεις στην Τουρκία

Η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει την άμυνά της από Ισραήλ και ΗΠΑ και μετατρέπεται σε “αστ...
22:55 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Πέμπτη η συνεδρίαση για την πρώτη λίστα μαρτύρων – Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Σεμερτζίδου

Τη δεύτερή της συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Εξεταστική Επιτροπή γ...
22:45 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: «Στηρίζουμε τους ανθρώπους του πνεύματος, απέναντι στην κυβέρνηση που αμφισβητεί ακόμα και την ελεύθερη γνώμη»

Την 53η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του ‘Αρεως επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ο πρόεδ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος