Θάνος Πλεύρης: Εντολή για επανεξέταση ασύλου στον Παλαιστίνιο δράστη του εμπρησμού στον Υμηττό

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 32χρονο που επιτέθηκε σε ανήλικες στο Αιγάλεω να βάζει φωτιά στον Υμηττό

Το φως τη δημοσιότητας είδε βίντεο – ντοκουμέντο με τον 32χρονο Σύρο εμπρηστή να βάζει φωτιά στον Υμηττό. Στο οπτικό υλικό, που μετέδωσε το ertnews.gr φαίνεται ο 32χρονος αλλοδαπός, να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς, ενώ στο βάθος οι φλόγες φούντωσαν και απείλησαν το δάσος του Υμηττού.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με εναέρια και επίγεια μέσα, που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν άμεσα τον κίνδυνο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και μαρτυρίες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 32χρονο, ο οποίος έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα.

Στο μεσοδιάστημα, ο εμπρηστής παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν έδωσε το παρόν στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα.

Η πυροσβεστική έστειλε την δικογραφία στον Εισαγγελέα, και στις 12 Σεπτεμβρίου ο Ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Για το ένταλμα ενημερώθηκε και η αστυνομία, και σήμερα που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και έτσι συνελήφθη για την φωτιά στον Υμηττό.

Ο νεαρός ελέγχεται και άλλες τρεις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στον Υμηττό τον περασμένο Ιούνιο.