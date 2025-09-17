Ισραήλ: Βίντεο από την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας – Οι Ένοπλες δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό

Η εικόνα στη Γάζα παραμένει εφιαλτική, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείπουν μαζικά τις κατεστραμμένες συνοικίες καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις, με άρματα μάχης και μονάδες πεζικού, εισχωρούν βαθύτερα στην πόλη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σε μια επίθεση που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα νέο υλικό από αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα των τελευταίων δύο ημερών, την ώρα που εξελίσσεται η χερσαία επιχείρηση για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας και την εξόντωση της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, χθες, λίγο πριν από την έναρξη της επιχείρησης, επλήγη «ένα εργαστήριο κατασκευής όπλων της Χαμάς, όπου βρίσκονταν αρκετοί μαχητές που συμμετείχαν στην παραγωγή εκρηκτικών συσκευών».

Όπως αναφέρει, «παρατηρήθηκαν δευτερογενείς εκρήξεις» μετά το πλήγμα.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, η ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό έχουν πλήξει περισσότερους από 150 στόχους στην Πόλη της Γάζας, ενώ τη νύχτα επλήγησαν περίπου 50 στόχοι, οι περισσότεροι στην ίδια περιοχή. Οι στόχοι περιλαμβάνουν «σήραγγες, κτίρια που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις, ομάδες ενόπλων και άλλες υποδομές», χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Wafa, οι ισραηλινές αρχές κατεδάφισαν 40 σπίτια στο χωριό αλ-Σιρ, στην περιοχή της ερήμου Νεγκέβ. Αναφέρθηκαν συγκρούσεις και επιθέσεις σε πολίτες.

Ιατρικές πηγές στη Γάζα δήλωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 33 ανθρώπους, εκ των οποίων 21 μόνο στην Πόλη της Γάζας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη χερσαία επίθεση για τον έλεγχο του κύριου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Rob Geist Pinfold από το King’s College του Λονδίνου ανέφερε ότι δύο μεραρχίες Ισραηλινών στρατιωτών, περίπου 20.000 άνδρες, συμμετέχουν στο σχέδιο για την κατάληψη της περικυκλωμένης πόλης.

«Πρόκειται για πραγματική κλιμάκωση και για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που το Ισραήλ διεξάγει αυτή την εκστρατεία στη Γάζα. Κανονικά, βλέπαμε πολύ πιο χειρουργικές, μικρής κλίμακας επιχειρήσεις. Είναι εύκολο να το ξεχάσουμε λόγω της απελπιστικής και τραγικής κατάστασης στο έδαφος στη Γάζα, έπειτα από τόσο καιρό, τόσο πολύ πόλεμο, τόση απελπισία», δήλωσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες «είναι κολλημένοι σε αυτή τη θέση που δεν θέλουν να βρίσκονται, πολεμώντας μέσα σε μια θάλασσα αμάχων, αλλά και με την ευθύνη να φροντίζουν για την ευημερία και τις ανάγκες τους».

Τόνισε μάλιστα ότι «είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως αυτή η πολιτική απορρίπτεται από την πλειοψηφία των Ισραηλινών, απορρίπτεται από την στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Αλλά προωθείται από τον Νετανιάχου και την ακροδεξιά του συμμαχία».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την επίθεση στην Πόλη της Γάζας, αναφέροντας ότι τη θεωρεί «προέκταση του πολέμου γενοκτονίας εναντίον του αδελφού παλαιστινιακού λαού».