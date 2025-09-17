Γερμανία: Η AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη σε δημοσκόπηση του YouGov

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Η AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη σε δημοσκόπηση του YouGov
Φωτογραφία: AP

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Σύμφωνα με την έρευνα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27% (+2 από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου), ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% (-1).

Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1).

Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Κως: Φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια – Βίντεο από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και την επιχείρηση “Κρουαζιέρα θα σε πάω”

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει η φράση «ου παντός πλειν ες Κόρινθον» και από πού προέρχεται

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη
περισσότερα
13:24 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Βίντεο από την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας – Οι Ένοπλες δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό

Η εικόνα στη Γάζα παραμένει εφιαλτική, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείπουν μαζικά τις κ...
13:17 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο με «εξωγήινο πλάσμα» να αναδύεται από «μετεωρίτη» προκαλεί φρενίτιδα στα social media – Διχασμένοι οι χρήστες του διαδικτύου

Ένα αλλόκοτο βίντεο από τον Παναμά έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας συζητήσεις γ...
12:54 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Πέθανε βραβευμένος με Grammy παραγωγός της Beyonce και του Drake – Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

O βραβευμένος με Grammy μουσικός παραγωγός Sidney «Omen» Brown βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά τ...
11:41 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Politico: Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά της Κίνας ώστε ο Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία – Γιατί ανησυχούν οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει νέες κυρώσεις κατά της Κίνας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει σκεπτικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος