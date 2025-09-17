Περού: Αποκλείστηκαν στο Μάτσου Πίτσου 900 τουρίστες – Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία

Περού: Αποκλείστηκαν στο Μάτσου Πίτσου 900 τουρίστες – Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία
Πηγή: ΑΡ

Περίπου 1.400 τουρίστες απομακρύνθηκαν νωρίς χθες Τρίτη το πρωί από το Μάτσου Πίτσου, τον παγκοσμίως γνωστό αρχαιολογικό χώρο στο Περού, εξαιτίας συγκρούσεων της αστυνομίας με διαδηλωτές, έκαναν γνωστό οι αρχές.

«Καταφέραμε να απομακρύνουμε εσπευσμένα κάπου 1.400 τουρίστες», δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Ντεσιλού Λεόν στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP, διευκρινίζοντας πως άλλοι περίπου 900 παρέμεναν αποκλεισμένοι στην περιοχή.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν ως αυτό το στάδιο πόσοι από τους τουρίστες που απομάκρυναν είναι ξένοι και πόσοι υπήκοοι της χώρας.
Μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι ξένοι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς την ακρόπολη των Ίνκα, τον ισχυρότερο τουριστικό μαγνήτη στη χώρα, ανεστάλησαν προχθές Δευτέρα, καθώς συμμετέχοντες στην κινητοποίηση απέκλεισαν τις σιδηροτροχιές. Η πρόσβαση στο μνημείο εξασφαλίζεται κυρίως με το τρένο από την πόλη Κούσκο, την άλλοτε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκα, σε απόσταση κάπου 110 χιλιομέτρων.

Επέμβαση της αστυνομίας τη νύχτα της Δευτέρας προς χθες Τρίτη επέτρεψε την απομάκρυνση εκατοντάδων τουριστών προτού υπάρξει νέος αποκλεισμός.

Διαδηλωτές είχαν αποκλείσει με βράχους και κορμούς δένδρων τμήματα των σιδηροτροχιών, εξηγούσε προχθές πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην περουβιανή αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε χθες πως 14 μέλη της τραυματίστηκαν όταν διαδηλωτές τους εκσφενδόνισαν «αντικείμενα» αφού άνοιξαν προσωρινά τις σιδηροτροχιές.

Μετά τη διακοπή της επιχείρησης εσπευσμένης απομάκρυνσης, τουρίστες είπαν σε ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου ότι εκπρόσωποι των αρχών τους πρότειναν να περπατήσουν για ώρες ωσότου μπορέσουν να επιβιβαστούν σε λεωφορεία ή άλλα μέσα μετακίνησης.

«Η εναλλακτική (λύση) που μας έδωσαν (…) ήταν να βαδίσουμε για δυο ή τρεις ώρες ώστε να βρούμε κατόπιν λεωφορείο ή άλλο μέσο μετακίνησης», όμως «στη δική μας περίπτωση, αυτό είναι αδύνατον — η γυναίκα μου είναι έγκυος», διαμαρτυρήθηκε ο Μιγκέλ Σάλας, τουρίστας από τη Χιλή.

Κάτοικοι διεκδικούν να αναλάβει νέα εταιρεία τη μεταφορά με λεωφορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό ως τον αρχαιολογικό χώρο, μετά τη λήξη προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, διάρκειας 30 ετών.

Η σύμβαση τυπικά τερματίστηκε, όμως η εταιρεία Consettur Machupicchu ενημέρωσε πως συνεχίζει τα δρομολόγια, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Τη διαμαρτυρία οργανώνει το Μέτωπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Μάτσου Πίτσου, το οποίο ανακοίνωσε προχθές Κυριακή απεργία επ’ αόριστον ωσότου αναλάβει νέα εταιρεία μεταφοράς με λεωφορεία.

Η υπουργός Λεόν ανακοίνωσε πως θα υπάρξει «συνάντηση με τις τοπικές αρχές και συνδικάτα» προκειμένου να «εξευρεθεί λύση» και να τερματιστεί η κινητοποίηση.

