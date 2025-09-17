Τραμπ: Το βρετανικό Παλάτι ετοιμάζεται να τον εντυπωσιάσει με μία μεγαλοπρεπή υποδοχή – Η αεροπορική επίδειξη από τα «Κόκκινα Βέλη»

Ο δρόμος για την καρδιά του Ντόναλντ Τραμπ περνάει από τις τυμπανοκρουσίες, τις παρελάσεις και την επίδειξη και οι Βρετανοί πολιτικοί και το Παλάτι φαίνεται ότι το γνωρίζουν.

Για τη δεύτερη κρατική επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Βρετανία δεν στρώθηκε απλώς το κόκκινο χαλί. Έγιναν εξαιρέσεις στο διπλωματικό πρωτόκολλο που δείχνουν ότι το Παλάτι πραγματικά θέλει να εντυπωσιάσει τον Τραμπ πριν ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ του θέσει τα δύσκολα θέματα των εμπορικών συμφωνιών και της υποστήριξης στην Ουκρανία και ζητήσει την συνεργασία του.

Μέχρι σήμερα οι Βρετανοί έχουν προσκαλέσει για κρατική επίσκεψη και βασιλική υποδοχή τους πρώην προέδρους, Τζορτζ Μπους Τζούνιορ και Μπαράκ Ομπάμα. Ο άγραφος διπλωματικός κανόνας, όμως, του Παλατιού είναι ότι κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν προσκαλείται για κρατική επίσκεψη όταν διανύει την δεύτερη θητεία του. Η εξαίρεση έγινε μόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτή θα είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του στην Βρετανία.

Η πρόσκληση έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο με προσωπική επιστολή του βασιλιά Καρόλου στον Τραμπ την οποία του παρέδωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Επίσης μία κίνηση εξαιρετικά ασυνήθιστη για το βρετανικό Παλάτι. «Μεγάλη, μεγάλη τιμή. Αυτό είναι πραγματικά το κάτι άλλο», είπε στον Στάρμερ τότε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον ενδυματολογικό κώδικα και στο τελετουργικό μίας υποδοχής. Τον περασμένο Ιούνιο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Χάγη ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από την βασίλισσα Μάξιμα και από το γεγονός ότι τον φιλοξένησαν στο παλάτι.

Έτσι ο Τραμπ αναμένεται να φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ και να παρακολουθήσει από κοντά μία εντυπωσιακή στρατιωτική επίδειξη από αγήματα των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον για πρώτη φορά σε κρατική επίσκεψη θα λάβουν μέρος και τα «Κόκκινα Βέλη» της βασιλικής αεροπορίας της Βρετανίας, τα οποία συνήθως συμμετέχουν σε στρατιωτικές παρελάσεις για εθνικές γιορτές και για τα γενέθλια του Βρετανού μονάρχη. Τα αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν εναέριες επιδείξεις προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου.

Ενθουσιασμένος ο Τραμπ

Κατά την διάρκεια της χθεσινής άφιξης του στην Βρετανία ο Τραμπ εμφανίστηκε εξαιρετικά ενθουσιασμένος. Είπε ότι το να βρίσκεται στην Βρετανία ζεσταίνει την καρδιά του και μίλησε για την χαρά του που θα δει τον «παλιό φίλο» του βασιλιά Κάρολο, τον οποίο όλοι σέβονται και αγαπούν.