«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» το Σαββατοκύριακο: Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» το Σαββατοκύριακο: Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα διακοπεί σε δρόμους της Αθήνας, από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου (από τις 20.00 το απόγευμα) έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου (στις 23:00). Τις δύο αυτές ημέρες η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, την “Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο”.

Αναλυτικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί στους παρακάτω οδικούς άξονες:

  • Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρ. Σερβίας, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Περικλέους, καθ’ όλο το μήκος της.
  •  Αθηναΐδος, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Αγ. Ειρήνης, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 αποτελεσματικοί τρόποι να πάρετε βιταμίνη D χωρίς συμπληρώματα

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για ψηφιακή απάτη-Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Αυτοκινητοβιομηχανία: Πώς η παραγωγή μεγάλων ηλεκτρικών SUV υπονομεύει τις προσπάθειες διάδοσης της ηλεκτροκίνησης

Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Η Amazon ανακοίνωσε τη φθινοπωρινή εκδήλωση για νέο hardware

Τεστ προσωπικότητας: Το φύλλο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε την τάση να βοηθάτε τους άλλους
περισσότερα
14:58 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι όλοι οι αστυνομικοί για τη «μαύρη τρύπα» άνω των 700.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε το 2022

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν όλοι οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στην αρμόδ...
14:30 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Διακόπηκε για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του στη μέση του δρόμου

Διακόπηκε για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που δολοφόνησε με αλλεπάλληλες μαχαιριές, τ...
14:27 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων στο Παγκράτι – Χτύπησαν 15χρονο και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο

Άλλο ένα επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη το βράδυ της Τρίτης (16/9), αυτή την φορά στο Π...
13:34 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κρήτη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος