«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» το Σαββατοκύριακο: Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα διακοπεί σε δρόμους της Αθήνας, από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου (από τις 20.00 το απόγευμα) έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου (στις 23:00). Τις δύο αυτές ημέρες η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, την “Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο”.

Αναλυτικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί στους παρακάτω οδικούς άξονες:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ’ όλο το μήκος της.

Περικλέους, καθ’ όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ’ όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ’ όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.