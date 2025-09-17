Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή με κόκκινο φόρεμα – Η καρφίτσα της πριγκίπισσας Νταϊάνα που επέλεξε

Enikos Newsroom

lifestyle

Ουίλιαμ Τραμπ Κέιτ
Φωτογραφία: Reuters

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας καλωσόρισε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνδσορ μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, στην έναρξη της ιστορικής κρατικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου.

Η Κέιτ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ , και οι δύο 43 ετών, υποδέχτηκαν τους Τραμπ στον Walled Garden στο κτήμα του Ουίνδσορ μετά την άφιξή τους με ελικόπτερο, προτού περπατήσουν μέχρι το Victoria House για να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα.

Η πριγκίπισσα ήταν λαμπερή φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα Emilia Wickstead, το οποίο συνδύασε με ένα καπέλο Jane Taylor.

Ουίλιαμ Τραμπ Κέιτ

Τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα φορώντας την καρφίτσα της με τα φτερά, το οποίο περιέχει 18 διαμάντια στρογγυλής κοπής με μικρά σμαράγδια που περιβάλλουν το σύμβολο των φτερών του Πρίγκιπα της Ουαλίας. Εθεάθη να συνομιλεί με την Πρώτη Κυρία, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συζητούσε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

13:59 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

