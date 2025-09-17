Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Διακόπηκε για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του στη μέση του δρόμου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Διακόπηκε για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του στη μέση του δρόμου

Διακόπηκε για τις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που δολοφόνησε με αλλεπάλληλες μαχαιριές, της εν διαστάσει συζύγου του, τον Μάιο του 2024 στη μέση του δρόμου στο Μενίδι.

Ο κατηγορούμενος δεν οδηγήθηκε σήμερα στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου καθώς δεν είχε δοθεί εντολή από την Εισαγγελία Εφετών για την μεταγωγή του από τις φυλακές Λάρισας όπου κρατείται.

Το δικαστήριο, αφού ο κατηγορούμενος χορήγησε εξ αποστάσεως βεβαίωση στη δικηγόρου του να τον εκπροσωπήσει στη διαδικασία, προχώρησε στην κλήρωση ενόρκων (κληρώθηκαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας) και στην απαγγελία της κατηγορίας από την εισαγγελέα. Στην συνέχεια διέκοψε για τις 16 Οκτωβρίου διατάσσοντας τη μεταγωγή τού κατηγορούμενου για την επόμενη συνεδρίαση.

Η 40χρονη Ενκελέιντα, που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του δράστη, τον είχε καταγγείλει περισσότερες από δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει την προστασία της από τις Αρχές. Οι δυο τους είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Απέναντι στον κατηγορούμενο θα σταθεί η ενήλικη κόρη του, η οποία σήμερα δήλωσε στο δικαστήριο παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Ο 50χρονος δράστης είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση τετελεσμένης σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δίκη για την άγρια γυναικοκτονία αναμένεται να διεξαχθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς σε σύντομο διάστημα συμπληρώνεται το ανώτατο όριο των 18 μηνών προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου.

Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 40χρονης γυναίκας, η οποία έγινε λίγες βδομάδες μετά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, υπήρξε παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ώστε να εισαχθούν αυστηρά μέτρα για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

