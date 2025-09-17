Κρήτη: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κρήτη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο σύζυγός της βρήκε την 55χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμεναν στην Σταλίδα.

Άμεσα ειδοποίησε τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου, οι οποίοι με την σειρά τους κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες, που έσπευσαν στο σημείο, επιχείρησαν να επαναφέρουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 55χρονη μένει μόνιμα στην Γερμανία με τον σύζυγό της και στην Κρήτη είχαν κατέβει για ολιγοήμερες διακοπές.

