Κρήτη: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κρήτη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο σύζυγός της βρήκε την 55χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμεναν στην Σταλίδα.

Άμεσα ειδοποίησε τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου, οι οποίοι με την σειρά τους κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες, που έσπευσαν στο σημείο, επιχείρησαν να επαναφέρουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 55χρονη μένει μόνιμα στην Γερμανία με τον σύζυγό της και στην Κρήτη είχαν κατέβει για ολιγοήμερες διακοπές.