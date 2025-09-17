Πάτρα: Καρέ καρέ η στιγμή που συμμορία ανηλίκων «χτυπάει» κατάστημα – Αρχηγός ένας… 7χρονος

Διαρρήξεις σε επιχειρήσεις εστίασης στην Πάτρα, πραγματοποιεί μία συμμορία ανηλίκων. Την δράση των παιδιών, με αρχηγό έναν… 7χρονο, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας καταστήματος. Οι ανήλικοι λίγες μέρες νωρίτερα, είχαν συλληφθεί ξανά για ένα παρόμοιο «χτύπημα» στο ίδιο κατάστημα αλλά είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, tα παιδιά είχαν πάει από νωρίς στο κατάστημα και ασχολούνταν με τον μηχανισμό της πόρτας. Οι πόρτες του καταστήματος είναι συρόμενες, τύπου φυσαρμόνικα και στο πίσω μέρος τους διαθέτουν έναν πείρο ασφαλείας. Όταν οι πόρτες ευθυγραμμίζονται σωστά, ο πείρο κατεβαίνει και τις κλειδώνει.

Τα παιδιά, όμως, είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν αυτόν τον πείρο – τον είχαν ξεβιδώσει. Όταν αργότερα ο υπάλληλος της επιχείρησης έκλεισε τις πόρτες και τις ευθυγράμμισε, ο μηχανισμός ασφαλείας δεν λειτούργησε, αλλά ο ίδιος δεν το πρόσεξε. Έτσι, οι πόρτες έμειναν ξεκλείδωτες.

Αργά τη νύχτα, όταν η επιχείρηση εστίασης είχε πια κλείσει, τα παιδιά επέστρεψαν, άνοιξαν τις πόρτες-φυσαρμόνικες με ευκολία, μπήκαν μέσα, πήραν ό,τι βρήκαν και έφυγαν ανενόχλητα.

Τι λέει ο επιχειρηματίας

«Επειδή έχω τζαμένιες πόρτες οι οποίες κάτω έχουν ασφάλειες, είναι σα φυσαρμόνικα, όταν τις μάζευα στην άκρη και αυτά ερχόντουσαν στην άκρη και πρέπει να έκλεβαν την ασφάλεια την έβγαζαν. Έχει ένα στρογγυλό πράγμα το οποίο το ξεβιδώνεις και βιδώνεις. Έχω σύνολο 20 πόρτες είχαν κλέψει τις ασφάλειες από τις 2 πόρτες που είναι πολύ εύκολο να το κάνεις αλλά και πάνω στην δουλειά δεν δίνεις σημασία. Το είχαν αφήσει και πήγαιναν κλωτσούσαν την πόρτα, το κάτω μέρος της και ανοίγανε λίγο την χαραμάδα, έμπαινε λίγο το πιτσιρίκι. Είχαν δει ότι στο μπαρ έχω το ταμείο που έδινα ρέστα, είναι πολύ μελετημένο. Αυτά είχαν έρθει εν λειτουργία μαγαζιού, να πάρουν ένα νερό, να πάρουν ένα καλαμάκι, είχαν δει οτι ο μπάρμαν έκανε μια κίνηση και έκανε ένα κουτί που είχε μέσα τα λεφτά που χάλαγε στον κόσμο. Μπήκαν στο μπαρ, δεν έψαχναν το μαγαζί, άρα είχαν δει οτι εκεί πέρα στο μπαρ υπάρχει ένα κουτί. Τις 4 φορές μου έκλεψαν χρήματα και την μια φορά επειδή είχαμε τα PDA που είχαμε τα κινητά πήραν και τα κινητά» δήλωσε ο επιχειρηματίας.