Champions League: Σαρωτική η Παρί Σεν Ζερμέν, «τριάρα» της Μπάγερν επί της Τσέλσι και λευκή ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης»- Όλα τα αποτελέσματα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Champions League: Σαρωτική η Παρί Σεν Ζερμέν, «τριάρα» της Μπάγερν επί της Τσέλσι και λευκή ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης»- Όλα τα αποτελέσματα
Φωτογραφία: AP

Ιδιαίτερα ορεξάτη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, επιβλήθηκε άνετα της Αταλάντα 4-0 έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και ξεκίνησε με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου.

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Άσφαιροι» στην πρεμιέρα του Champions League οι Πειραιώτες

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι από το ξεκίνημα οι Παριζιάνοι, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Αταλάντα, την οποία υποχρέωσαν σε παθητικό ρόλο από το πρώτο λεπτό. Αν μάλιστα οι Μπεργκαμάσκι δεν είχαν σε τόσο καλή βραδιά τον πορτιέρε Καρνεζέκι, δεν θα απέφευγαν το διασυρμό.

Μόλις στο 3′ ο Μαρκίνιος άνοιξε το σκορ, δείχνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι θα ακολουθήσει. Η ΠΣΖ έφτανε πανεύκολα έξω από την περιοχή των “νερατζούρι” φτιάχνοντας ευκαιρίες, με τον Καρνεζέκι να παίζει μόνος εναντίον όλων. Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη και όλα ήταν θέμα της όρεξης των παικτών του Λουίς Ενρίκε.

Μετά το 20′-25΄, ο ρυθμός έπεσε, ωστόσο αυτό δεν κράτησε για πολύ. Στο 38′ ο Κβαρατσκέλια αποφάσισε έφοδο προς την περιοχή των φιλοξενούμενων, βρήκε χώρο και εκτέλεσε για το 2-0 με πανέμορφο πλασέ. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 43′ η Παρί κέρδισε πέναλτι, ο Μπαρκολά όμως που ανέλαβε την εκτέλεση (δεν πήρε φόρα, προσπαθώντας να «ψαρέψει» τον τερματοφύλακα), έστειλε την μπάλα αδύναμα στην αγκαλιά του Καρνεζέκι.

Το 3-0 τελικά ήρθε στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με ατομική προσπάθεια του μπακ Μέντες, ο οποιος αφού μπήκε στη μεγάλη περιοχή από την πλευρά του, απέφυγε τον αντίπαλο με προσποίηση, προστάτεψε την κατοχή και με πλασέ στην κλειστή γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η συνέχεια περιλάμβανε αλλαγές που επηρέασαν το ρυθμό, σταθερά όμως με το σύλλογο από τη γαλλική πρωτεύουσα να έχει τον πλήρη έλεγχο. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 90′ με τον Ράμος να πλασάρει (μικρό «σκάψιμο») από πολύ κοντά τον Καρνεζέκι, μετά από λάθος γύρισμα αμυντικού που τον έβγαλε σε θέση βολής.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

ΠΗΓΗ: ERTSPORTS

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:44 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Άσφαιροι» στην πρεμιέρα του Champions League οι Πειραιώτες

Με άμυνα βγαλμένη από σεμινάριο και με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό, η Πάφος κατάφερε να π...
19:46 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 (Τελικό): Live η πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ύστερα από τέσσερα χρόνια στο Champions League και υποδέχεται την Πάφο ...
19:42 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα: Επεισόδια πριν από την αναμέτρηση για το Champions League – 19 συλλήψεις

Ένταση επικράτησε στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, όταν οπαδοί της Αταλάντα και τη...
18:53 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος: H ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους Κύπριους – Βασικοί Ροντινέι-Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Πάφο στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος