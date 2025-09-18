Champions League: Σαρωτική η Παρί Σεν Ζερμέν, «τριάρα» της Μπάγερν επί της Τσέλσι και λευκή ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης»- Όλα τα αποτελέσματα

Ιδιαίτερα ορεξάτη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, επιβλήθηκε άνετα της Αταλάντα 4-0 έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και ξεκίνησε με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι από το ξεκίνημα οι Παριζιάνοι, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Αταλάντα, την οποία υποχρέωσαν σε παθητικό ρόλο από το πρώτο λεπτό. Αν μάλιστα οι Μπεργκαμάσκι δεν είχαν σε τόσο καλή βραδιά τον πορτιέρε Καρνεζέκι, δεν θα απέφευγαν το διασυρμό.

Μόλις στο 3′ ο Μαρκίνιος άνοιξε το σκορ, δείχνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι θα ακολουθήσει. Η ΠΣΖ έφτανε πανεύκολα έξω από την περιοχή των “νερατζούρι” φτιάχνοντας ευκαιρίες, με τον Καρνεζέκι να παίζει μόνος εναντίον όλων. Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη και όλα ήταν θέμα της όρεξης των παικτών του Λουίς Ενρίκε.

Μετά το 20′-25΄, ο ρυθμός έπεσε, ωστόσο αυτό δεν κράτησε για πολύ. Στο 38′ ο Κβαρατσκέλια αποφάσισε έφοδο προς την περιοχή των φιλοξενούμενων, βρήκε χώρο και εκτέλεσε για το 2-0 με πανέμορφο πλασέ. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 43′ η Παρί κέρδισε πέναλτι, ο Μπαρκολά όμως που ανέλαβε την εκτέλεση (δεν πήρε φόρα, προσπαθώντας να «ψαρέψει» τον τερματοφύλακα), έστειλε την μπάλα αδύναμα στην αγκαλιά του Καρνεζέκι.

Το 3-0 τελικά ήρθε στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με ατομική προσπάθεια του μπακ Μέντες, ο οποιος αφού μπήκε στη μεγάλη περιοχή από την πλευρά του, απέφυγε τον αντίπαλο με προσποίηση, προστάτεψε την κατοχή και με πλασέ στην κλειστή γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η συνέχεια περιλάμβανε αλλαγές που επηρέασαν το ρυθμό, σταθερά όμως με το σύλλογο από τη γαλλική πρωτεύουσα να έχει τον πλήρη έλεγχο. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 90′ με τον Ράμος να πλασάρει (μικρό «σκάψιμο») από πολύ κοντά τον Καρνεζέκι, μετά από λάθος γύρισμα αμυντικού που τον έβγαλε σε θέση βολής.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

ΠΗΓΗ: ERTSPORTS