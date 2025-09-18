Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την ιστορική επίσκεψη Τραμπ

Το κράτος της Παλαιστίνης θα αναγνωρίσει επίσημα τις προσεχείς ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Ο Στάρμερ προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι θα αναλάβει δράση εκτός εάν το Ισραήλ λάβει μέτρα για την ανακούφιση των δεινών στη Γάζα και καταλήξει σε εκεχειρία όσον αφορά στον σχεδόν διετή πόλεμό του με τη Χαμάς.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν επίσης δηλώσει ότι θα κάνουν αυτόν τον μήνα, θα επιβραβεύσει τη Χαμάς.

Οι Times, χωρίς να επικαλεστούν τις πηγές τους, ανέφεραν ότι η Βρετανία θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση μόλις ο Τραμπ ολοκληρώσει το ταξίδι του την Πέμπτη.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται τη Βρετανία για δεύτερη φορά στη διάρκεια της θητείας του, δήλωσε ότι δεν θα είχε πρόβλημα αν η Βρετανία προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση, ωστόσο έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφή την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται πιέσεις από άτομα μέσα στο Εργατικό Κόμμα του να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή κατά του Ισραήλ, είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα αναγνώριζε την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν το Ισραήλ λάβει ουσιαστικά μέτρα για την άμβλυνση της κατάστασης στη Γάζα.

Η Βρετανία υποστηρίζει εδώ και καιρό την πολιτική μιας «λύσης δύο κρατών» για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή, ωστόσο προηγουμένως είχε ξεκαθαρίσει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Πηγή Times