Βαθρακογιάννης: Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ – 114 νέες φωτιές το τελευταίο 48ωρο, η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη

Βαθρακογιάννης

Ισχυρές είναι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και των αρχών που δίνουν την μάχη με την μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε από την Κερατέα, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός.

Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικός απεγκλωβίζει από τις φλόγες ηλικιωμένη – Βίντεο

«Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του. Η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

«Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής, και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους», ανέφερε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Φωτιά στην Κερατέα: «Έχει κατεύθυνση προς τον Δήμο Σαρωνικού – Έχουμε μια μεγάλη αναζωπύρωση», λέει ο κοινοτάρχης

Και συνέχισε: «Χρειάστηκε να εκδοθούν 6 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής προς ασφαλή κατεύθυνση. Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή».

«Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, πέντε ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Επίσης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη 5 απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στην Κερατέα: «Πάνω από 7 χιλιόμετρα το μέτωπο – Απειλούνται σπίτια», λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Στα περισσότερα μέτωπα  ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης είπε ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη. «Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση. Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη», είπε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

«Το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές. Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση», υπογράμμισε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

19:53 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

