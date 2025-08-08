Φωτιά στην Κερατέα: «Έχει κατεύθυνση προς τον Δήμο Σαρωνικού – Έχουμε μια μεγάλη αναζωπύρωση», λέει ο κοινοτάρχης

Για την κατεύθυνση της μεγάλης φωτιάς που καίει στην Κερατέα και για τις συνθήκες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που δίνουν την μάχη της κατάσβεσης, μίλησε ο κοινοτάρχης Κερατέας, Γιάννης Τόλιος.

«Η φωτιά τώρα είναι στο Δήμο Λαυρεωτικής» είπε αρχικά και τόνισε: «Αν μας ξεφύγει, θα πάει προς την Παλαιά Φώκαια, που είναι Δήμος Σαρωνικού».

Σχετικά με το αν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή κάτοικοι, ο κοινοτάρχης είπε: «Δεν έχω πληροφορία. Εγώ έχω έρθει και με το λεωφορείο αν χρειαστεί εκκένωση για τους κατοίκους. Αυτό που ξέρω είναι ότι εδώ τώρα έχουμε αναζωπύρωση μεγάλη. Τη βλέπετε. Έχει παραδοθεί στις φλόγες και μια μάντρα αυτοκινήτων».

«Δεν έχω ακριβή αριθμό και αν όντως έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια. Ένα μόνο εδώ τώρα, που είναι μια μάντρα αυτοκινήτων απ’ ότι βλέπω. Και κινδυνεύει και ένα σπίτι. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η φωτιά δυστυχώς ζυγώνει προς μια οικεία ακόμα. Δυστυχώς γι’ ακόμη μια φορά θα έχουμε απώλεια περιουσιών», πρόσθεσε ο κ. Τόλιας.

«Δυστυχώς τα Canadair λόγω των ισχυρών ανέμων – είναι και ρέμα εδώ – δεν μπορούν να επιχειρήσουν, ό,τι γίνεται από τα ελικόπτερα».