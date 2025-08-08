Φωτιά στην Κερατέα: «Πάνω από 7 χιλιόμετρα το μέτωπο – Απειλούνται σπίτια», λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κερατέα φωτιά

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Κερατέα τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται η περιοχή ΑΤΕ του δήμου Σαρωνικού – Νέο μήνυμα του 112

Ο ίδιος διευκρίνισε στην ΕΡΤ πως η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πήγε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα είναι στη Συντερίνα. «Υπάρχουν σπίτια που απειλούνται. Ο κόσμος… κάνουμε τώρα εκκένωση σε όλο τον κόσμο τους ειδοποιούμε για να φύγουν«, είπε ο Δημήτρης Λουκάς.

Την ίδια ώρα γίνονται εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Κερατέα: Η φωτιά καίει σπίτια – Βίντεο

Η φωτιά πλέον κινείται νοτιοανατολικά, καθώς έχει περάσει από την άλλη πλευρά και πηγαίνει να βγει στο δρόμο Αναβύσσου – Λαυρίου. Ο φόβος είναι να μην πλησιάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:53 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Σοκ στην Ξάνθη: 46χρονος σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο – Συνελήφθη από την αστυνομία

Το πρωί της Πέμπτης 8/8 συνελήφθη ένας 46χρονος άνδρας, καθώς πυροβόλησε με το κυνηγετικό του ...
19:48 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατέα και Σαρωνικό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πρα...
19:42 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικοί κουβάλησαν ηλικιωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι μακριά από τις φλόγες – Απεγκλώβισαν και σκυλάκι – ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων στην Κερατέα, βο...
19:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Άγριο ξύλο στην Κατούνα – Συμπλοκή επειδή… τελείωσε νωρίς η εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε από το σοβαρό επεισόδιο που έγινε σε εκδήλωση στο πλαίσιο του πολιτιστικ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια