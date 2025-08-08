Φωτιά στην Κερατέα: «Πάνω από 7 χιλιόμετρα το μέτωπο – Απειλούνται σπίτια», λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Κερατέα τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Ο ίδιος διευκρίνισε στην ΕΡΤ πως η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πήγε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα είναι στη Συντερίνα. «Υπάρχουν σπίτια που απειλούνται. Ο κόσμος… κάνουμε τώρα εκκένωση σε όλο τον κόσμο τους ειδοποιούμε για να φύγουν«, είπε ο Δημήτρης Λουκάς.

Την ίδια ώρα γίνονται εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Η φωτιά πλέον κινείται νοτιοανατολικά, καθώς έχει περάσει από την άλλη πλευρά και πηγαίνει να βγει στο δρόμο Αναβύσσου – Λαυρίου. Ο φόβος είναι να μην πλησιάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού.