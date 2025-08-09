Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Ένας 50χρονος, αμερικανικής καταγωγής, έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου, στα Χανιά. Πρόκειται για τουρίστα, ο οποίος διέμενε στην περιοχή και μετέβη σήμερα στον Μπάλο για να κολυμπήσει.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι ο ναυαγοσώστης το μεσημέρι είδε τον άνδρα να αντιμετωπίζει πρόβλημα, έτρεξε για να τον βοηθήσει, αλλά όταν τον πλησίασε ο 50χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Από το Λιμεναρχείο και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:20 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας 

Αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυμπία, σημειώθηκε τ...
18:11 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με μηχανή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 50χρονο πεζό – ΦΩΤΟ 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στην περιοχή της Χερσο...
17:51 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς – Ζητήθηκε ελικόπτερο για την μεταφορά του 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματία, ο οποίος έπεσε στο Φαράγγι της Σαμα...
17:23 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αττική: Μια σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό στην Πεντέλη – Δείτε φωτογραφίες 

Σε μια σύλληψη, για εκτέλεση θερμών εργασιών στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια